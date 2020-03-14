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Глава государства поручил предоставить оплачиваемый отпуск родителям, вынужденным оставаться дома с детьми

13.03.2020, 14:08 8047
Глава государства поручил предоставить оплачиваемый отпуск родителям, вынужденным оставаться дома с детьми
Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - В ходе заседание штаба оперативного реагирования президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил предоставить оплачиваемый отпуск родителям, вынужденным оставаться с детьми, передает Kazakhstan Today.
 

Касым-Жомарт Токаев поручил провести работу с работодателями в части предоставления оплачиваемых отпусков для одного из родителей, вынужденных оставаться дома с детьми", - сообщили в пресс-службе Акорды.

 
Отмечается, что правительству предстоит принять меры по поддержке предприятий через фискальные механизмы.
 
Президент считает необходимым принять дополнительные меры по обеспечению медицинской безопасности работников предприятий и дошкольных учреждений.
 
Кроме того, глава государства потребовал оперативно решить вопрос снабжения лекарственными средствами медицинских учреждений и граждан, проверить готовность медицинских объектов.
 
Также сообщается, что вводится запрет на выезд государственных служащих и других должностных лиц в зарубежные служебные командировки, за исключением поездок, направленных на обеспечение безопасности страны и граждан.
 
 

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