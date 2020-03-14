Токаев поручил усилить контроль над ценами на продукты и услуги

Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - В ходе заседание штаба оперативного реагирования президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение усилить контроль за ценами на продукты и услуги, передает Kazakhstan Today.

Акимы регионов должны проводить активную работу по контролю над ценами на продукты питания и услуги", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Президент также призвал государственные органы уделить особое внимание информационно-разъяснительной работе, в том числе в социальных сетях, для предотвращения паники и слухов, порождающих ажиотажный спрос на отдельные товары.

Как подчеркнул Токаев, товарные запасы полностью покрывают потребности населения Казахстана по всем продуктам потребления, никакой угрозы дефицита не существует.

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