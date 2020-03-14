Президент поручил пересмотреть расходы бюджета

Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - В ходе заседание штаба оперативного реагирования президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть прогноз социального-экономического развития страны и бюджетные расходы, передает Kazakhstan Today.

По мнению президента, следует переориентировать расходные статьи бюджета на обеспечение занятости, поддержку малого и среднего бизнеса.

Кроме того, правительству поручено перейти к системе прямого и прозрачного закупа товаров, работ и услуг без посредников, прежде всего у отечественных производителей.

Правительство совместно с крупными отечественными предприятиями разработает целевые антикризисные планы по поддержанию и расширению производства, сохранению рабочих мест.

Глава государства также поручил выделить не менее 300 млрд тенге на реализацию дорожной карты занятости, предусматривающей ремонт инфраструктурных, социальных объектов, дорог местного значения с использованием местных товаров и рабочей силы.

Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком поручено принять меры по недопущению уменьшения кредитования казахстанского бизнеса", - сообщили в Акорде.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства