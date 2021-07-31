Какая погода ожидает казахстанцев в августе

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - "Казгидромет" представил консультативный прогноз погоды на август 2021 года, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По информации синоптиков, в начале августа на большей части территории Казахстана вновь прогнозируется жаркая и преимущественно сухая погода, лишь на востоке, в горных и предгорных районах юго-востока страны ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха на западе, юге, юго-востоке страны достигнет отметки ночью +20+25, днем +35+42, на севере, в центре и на востоке ночью +15+22, днем +30+37.

Такой высокий фон температуры воздуха будет связан с установлением блокирующего антициклона, который не дает другим воздушным массам перемещаться на территорию РК. Но уже к концу первой декады блокирующий антициклон сдаст свои позиции, на смену ему на территорию Казахстана постепенно будет перемещаться циклон, а вместе с ним атмосферные фронты, что обусловит кратковременные дожди с грозами. В некоторых регионах возможно усиление ветра. Также прогнозируется спад жары, температура воздуха в южной половине республики днем составит +25+30, в северной половине +20+27", - говорится в сообщении.

Во второй декаде месяца на северную половину республики будут поступать холодные воздушные массы, что приведет к неустойчивому характеру погоды, ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - сильные, в сопровождении с грозами и усилением ветра.

Температура воздуха в северных регионах будет колебаться днем от +17+25 до +23+30, а в южных регионах основной фон температуры воздуха составит +28+35.

Завершится август неустойчивым характером погоды почти на всей территории республики. Умеренно теплая погода ожидается в южных регионах с температурами воздуха днем +23+28, а в северных регионах погода приобретёт осенние черты температура воздуха днем составит +17+22. Однако в отдельные дни с выносом теплых воздушных масс не исключены жаркие дни с высоким фоном температуры воздуха.

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