Какая погода ожидается в Казахстане в четверг, рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 9 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием обширного антициклона на большей части ожидается погода без осадков, лишь на западе, востоке, юго-востоке РК пройдут осадки (дождь, снег), ночью и утром горных районах Алматинской области сильный снег. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке РК с низовой метелью, на западе и юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

На северо-востоке и юге Алматинской, а также на севере Западно-Казахстанской областей ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, западе и в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, на севере и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере области с пыльной бурей.

В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, ночью гололед; на юго-западе, северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на востоке области низовая метель.

На севере Кызылординской области ожидается туман, в центре и на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и юге Карагандинской и на севере Костанайской областей ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20, с порывами до 23 метра в секунду, пыльная буря.

На большей части Атырауской и днем на юго-западе Актюбинской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.