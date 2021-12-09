В семи областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматы ночью и утром 9 декабря ожидаются туман, гололед.

9 декабря на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-восточный, на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

9 декабря в Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

9 декабря на северо-востоке и юге Алматинской области ожидается туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке и юге области 15-20 метров в секунду. Ночью и утром в горных районах сильный снег.

9 декабря в Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

9 декабря на юге, западе, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На севере области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте ночью 9 декабря ожидается туман.

Ночью 9 декабря на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На северо-востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на юге области 15-20 метров в секунду.

9-10 декабря на севере, юге Карагандинской области ожидается туман.