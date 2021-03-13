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Какая погода ожидается в Казахстане в выходные дни

12.03.2021 21385
Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 13-15 марта 2021 года, передает Kazakhstan Today.
 

Практически весь период на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние северо-западный антициклон, который обусловит морозную погоду, преимущественно без осадков. Лишь на юге, юго-востоке и востоке страны вторжение антициклона принесет с собой не только понижение температуры воздуха, но и осадки", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
В выходные сильные осадки (дождь, снег), а также метель, усиление ветра, гололед. Местами по республике ожидается туман. 
 
 

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