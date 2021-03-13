В пятницу в большинстве регионов Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 12 марта 2021 года, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды – в северной части республики ожидается снег, на юге осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе РК под влиянием отрога антициклона погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юге днем гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области днем ожидается усиление ветра до 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, в горных районах 30 метров в секунду и более.





В Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.





В Мангистауской области местами ожидается гололед, метель, усиление ветра до 17-22 метров в секунду.





В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются метель, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях порывы 23-28 метров в секунду.





В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.





В Карагандинской области местами ожидаются туман, ночью низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Алматинской области местами ожидаются ночью туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман.

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