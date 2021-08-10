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Какая погода ждет казахстанцев в ближайшие три дня

09.08.2021 11098
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие трое суток - 10-12 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Циклон, центр которого расположен на Западе Сибири и связанные с ним фронтальные разделы, сохранят свое влияние на северные, центральные, восточные и юго-восточные регионы страны. Здесь пройдут дожди, на севере, в центре и востоке Казахстана местами ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром. Температурный фон в этих регионах будет понижен ночью до 8-15, днем до 17-22 градусов тепла", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
На остальной территории республики обширный антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду, на западе и юго-западе республики ожидается очень сильная жара, до 45 градусов. 

 

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