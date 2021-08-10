Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в понедельник

НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 9 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Циклон с центром над Павлодарской областью обусловит неустойчивый характер погоды на севере, востоке, юго-востоке и в центре республики, с которым пройдут дожди с грозами, на севере, северо-востоке сильные дожди, в отдельных районах ожидаются выпадение града и шквал. На западе и юге страны сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области порывы 25 метров в секунду, ночью в Павлодарской области – местами туман.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем град, шквал.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, ветер 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области, в горных районах, днем ожидаются гроза, град, местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

В Алматинской области днем местами ожидаются гроза, при грозе ветер 18-23 метров в секунду.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях днем местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Атырауской, днем в Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

Днем в Атырауской области сохраняется очень сильная жара, в Мангистауской области на большей части сильная жара, на юге области очень сильная жара, в Западно-Казахстанской области местами сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской областей, местами в Карагандинской, Алматинской, Западно-Казахстанской областях, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства