Система Orphus

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в понедельник

09.08.2021 7075
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 9 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Циклон с центром над Павлодарской областью обусловит неустойчивый характер погоды на севере, востоке, юго-востоке и в центре республики, с которым пройдут дожди с грозами, на севере, северо-востоке сильные дожди, в отдельных районах ожидаются выпадение града и шквал. На западе и юге страны сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области порывы 25 метров в секунду, ночью в Павлодарской области – местами туман. 
 
В Акмолинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем град, шквал. 
 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Жамбылской области, в горных районах, днем ожидаются гроза, град, местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 
 
В Алматинской области днем местами ожидаются гроза, при грозе ветер 18-23 метров в секунду. 
 
В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях днем местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. 
 
В Атырауской, днем в Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.
 
Днем в Атырауской области сохраняется очень сильная жара, в Мангистауской области на большей части сильная жара, на юге области очень сильная жара, в Западно-Казахстанской области местами сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской областей, местами в Карагандинской, Алматинской, Западно-Казахстанской областях, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая