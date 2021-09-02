Какая погода ждет казахстанцев в среду, рассказали синоптики

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 1 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на восточные, юго-восточные регионы РК - пройдут дожди с грозами, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области сильные дожди. На юге, востоке, юго-западе ожидаются усиление ветра, на юго-западе пыльная буря, на юго-востоке - град, на северо-востоке и в центре - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области ночью на большей части, днем на востоке, юге области ожидается гроза, ночью и утром на севере туман, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду.

На севере и в горных районах Алматинской области, на востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, град, усиление ветра при грозе до 17-22 метров в секунду.

В Туркестанской области в горных районах ожидается гроза, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области ночью на востоке ожидается гроза, ночью и утром на севере - туман.

В Павлодарской области, на северо-западе, юго-западе, ночью ожидается туман. На северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря.

На севере Костанайской, Акмолинской областей, на северо-западе Северо-Казахстанской области, на севере и востоке Карагандинской области ожидаются заморозки на поверхности почвы, 2 градуса.

Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской областях, на большей части Жамбылской, Костанайской, Алматинской областей, на западе, юго-западе Карагандинской области, на юге Восточно-Казахстанской области, на западе, северо-западе Акмолинской области, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства