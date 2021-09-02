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Какая погода ждет казахстанцев в среду, рассказали синоптики

01.09.2021 6805
Какая погода ждет казахстанцев в среду, рассказали синоптики
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 1 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на восточные, юго-восточные регионы РК - пройдут дожди с грозами, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области сильные дожди. На юге, востоке, юго-западе ожидаются усиление ветра, на юго-западе пыльная буря, на юго-востоке - град, на северо-востоке и в центре - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Восточно-Казахстанской области ночью на большей части, днем на востоке, юге области ожидается гроза, ночью и утром на севере туман, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду. 
 
На севере и в горных районах Алматинской области, на востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, град, усиление ветра при грозе до 17-22 метров в секунду. 
 
В Туркестанской области в горных районах ожидается гроза, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В Карагандинской области ночью на востоке ожидается гроза, ночью и утром на севере - туман. 
 
В Павлодарской области, на северо-западе, юго-западе, ночью ожидается туман. На северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря.
 
На севере Костанайской, Акмолинской областей, на северо-западе Северо-Казахстанской области, на севере и востоке Карагандинской области ожидаются заморозки на поверхности почвы, 2 градуса. 
 
Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара.
 
В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской областях, на большей части Жамбылской, Костанайской, Алматинской областей, на западе, юго-западе Карагандинской области, на юге Восточно-Казахстанской области, на западе, северо-западе Акмолинской области, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

 

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