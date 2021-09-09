Какая погода ждет казахстанцев в среду, рассказали синоптики

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НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 8 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе, севере, востоке, юге и в центре РК пройдут дожди с грозами, усилением ветра, в центре Акмолинской области - сильный дождь. На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На северо-западе и севере ожидается туман, на севере, востоке и в центре республики - град", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере и в центре Акмолинской области ожидаются гроза, град, на западе и юго-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на юго-востоке временами порывы 25 метров в секунду.

На севере, востоке и юго-востоке Костанайской области ожидается гроза, ночью и утром на севере и востоке - туман, на юге области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на северо-западе Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе и севере Карагандинской области ожидается гроза, днем на севере - град, на западе, севере и в центре области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области на юге, западе ожидается гроза, ночью на северо-востоке области - туман.

Днем в Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере и юге порывы 23 метра в секунду.

Ночью на северо-западе Кызылординской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Утром и днем в Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в горных районах порывы 25 метров в секунду, на севере и западе области с пыльной бурей.

Ночью на севере Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей, севере и востоке Актюбинской, Костанайской областей ожидаются заморозки на поверхности почвы 2 градуса

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской областей, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской области, в западной половине Карагандинской области, на юго-западе и юге Акмолинской области, в центре Павлодарской области, на юге, юго-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





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