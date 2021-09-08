Синоптики предупредили жителей трех областей о заморозках

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Штормовое предупреждение объявили в Западно-Казахстанской, Карагандинской области, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Кызылординской областях, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 8 сентября на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки, 2 градуса.

8 сентября на западе и севере Карагандинской области ожидается гроза. Днем на севере области град. Ветер северо-западный, западный, днем на западе, севере и в центре области порывы 15-20 метров в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 8-9 сентября на севере Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки на поверхности почвы, 2 градуса. 8 сентября на юге, западе региона ожидается гроза. Ночью на северо-востоке области ожидается туман.

Ночью 9 сентября на севере и северо-востоке Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки, 2 градуса. 8 сентября днем на севере, в центре региона ожидается сильный дождь. Ночью на западе, сутки на севере, днем на востоке области гроза, град. Ветер северо-западный, западный, на западе области 15-20 метров в секунду, днем на большей части порывы 15-20 метров в секунду, на юго-востоке области временами 25 метров в секунду.

Ночью 8 сентября на северо-западе Кызылординской области ожидается гроза. Ожидается ветер северный, северо-западный, на северо-западе и в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства