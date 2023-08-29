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Алматы. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов Минфина РК рассказали, какие нарушения выявлены на рынке "Алтын Орда".





Департаментом государственных доходов по Алматинской области в июне текущего года проведено хронометражное обследование в ТОО "ALTYN ORDA NEW COMPANY". По результатам обследования ТОО представило дополнительную налоговую отчетность за 4-й квартал 2022 года с отражением дохода 530,4 млн тенге. НДС к уплате 63,6 млн тенге, КПН к уплате 106 млн тенге. Всего по результатам хронометражного обследования без учета пени в бюджет поступило 169,6 млн тенге. В ходе проверки ТОО "ALTYN ORDA NEW COMPANY" выявлены дополнительные точки осуществления денежных расчетов без применения ККМ (входы на рынок (ворота) и бухгалтерия), по результатам проверки зарегистрировано дополнительно 4 ККМ", - сообщили в комитете.





На сегодняшний день по результатам разъяснительной работы на рынке "Алтын Орда" добровольно зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей 742 налогоплательщика и столько же контрольно-кассовых машин с фискальной памятью.





Кроме этого, совместно с сотрудниками департамента полиции по Алматинской области на рынке "Алтын Орда" также проведена тематическая (рейдовая) проверка по вопросу выявления лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговых органах, в ходе которой установлены 12 физических лиц. Материалы по ним переданы в суд.





Кроме того, сотрудниками органов государственных доходов к административной ответственности привлечены 3 налогоплательщика:





- 1 налогоплательщик за занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления;





- 2 лица, заявивших заниженную стоимость товара и реализовавших данный товар на территории рынка "Алтын Орда", привлечены в административной ответственности.





Напомним, в прошлом году президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок на рынке "Алтын Орда".





В марте 2022 года Антимонопольный департамент по Алматинской области провел проверку в отношении ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD". В деятельности товарищества были выявлены факты злоупотребления доминирующим или монопольным положением, выраженные в установлении и поддержании монопольно высокой цены на ежедневную аренду торговых мест. Постановлением Карасайского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматинской области ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD" привлечено к административной ответственности.





В начале июня текущего года премьер-министр РК потребовал устранить нарушения на рынке "Алтын Орда". Он поручил организовать общественный контроль и создать мобильную группу





Учитывая большой ежедневный поток продукции, на рынке создается неконтролируемая олигополия в региональном масштабе. В результате проверок Генеральной прокуратуры и госорганов выявлено более 300 нарушений норм законодательства РК в сферах санитарного, ветеринарного, экологического, водного, трудового, архитектурно-строительного, противопожарного, налогового контроля, а также в области защиты конкуренции", - сообщал сайт главы правительства.