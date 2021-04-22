Калыкова назвала голословным заявление Бекшина о закупе строительных СИЗов для медиков

shop.lablte.ru

АЛМАТЫ. 21 АПРЕЛЯ - По словам заместителя руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Асель Калыковой, государственные закупки по СИЗам состоялись в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полагаю, доводы, высказанные Жандарбеком Бекшиным, являются голословными и необоснованными", - заявила Асель Калыкова.

Она пояснила, что, во-первых, государственные закупки в Казахстане уже несколько лет осуществляются посредством электронного портала, поэтому никаких документов за живой подписью и печатью не может быть.

Во-вторых, государственные закупки по СИЗам состоялись в рамках действующего законодательства. При этом в приемке поставленного товара поставщиками я участия не принимала, для этого определены должностные лица, в чьи функциональные обязанности это входит", - сказала спикер.

Кроме того, отметила Калыкова, на момент поставки товара поставщиками были предоставлены сертификаты соответствия качества и регистрационные удостоверения, выданные РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и изделий медицинского назначения", которое является монополистом в данной сфере, что означает, что ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" или иная другая лаборатория не имеет права проводить экспертизу СИЗов, относящихся к изделиям медицинского назначения.

Представитель департамента подчеркнула, что переговоры с поставщиками, выигравшими государственные закупки, проводил лично Жандарбек Бекшин. Он также сам лично выбрал из нескольких видов комплектов СИЗов, тот комплект СИЗов, которые были поставлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

Как сообщила Калыкова, заключение специалиста ТОО "Казэкспоаудит", на которое ссылается главный санврач города, не может служить основанием или подтверждением факта некачественности поставленных в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы СИЗов, "поскольку в данном заключении были применены нормативно-правовые акты, неприменимые к СИЗам, относящимся к изделиям медицинского назначения".

Особое внимание хотелось бы обратить и на тот факт, что Казэкспоаудит проводил исследования в отношении СИЗов, источник происхождения которых неизвестен, заявителем было физическое лицо, просившее провести экспертизу СИЗов от химических воздействий, к которым СИЗы, закупленные департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, не имеют никакого отношения", - подчеркнула спикер.

Она рассказала, что Бекшиным было подано несколько исковых заявлений в судебные инстанции в отношении поставщиков, якобы поставивших некачественные СИЗы.

Решениями суда, вступившими в законную силу, в удовлетворении исковых требований Бекшина было отказано в полном объеме", - сообщила замглавы департамента.

Калыкова также обратилась с рядом вопросов по заключению специалистов ТОО "Казэкспоаудит":

- Каким образом Бекшин получил данный документ и откуда (в департамент данное заключение официально не поступало)?

- Проводил ли он проверку данного заключения? Изучил ли Бекшин материалы исследований в Казэкспоаудит для того чтобы ссылаться на него, поскольку идентифицировать товар, поставленный в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы и сданный на экспертизу в ТОО "Казэкспоаудит", невозможно?

- Каким образом Бекшин определил, что это один и тот же товар, неизвестно и, возможно, также голословно?

Таким образом, все указанное, имеющее свое документальное и законодательное подтверждение, свидетельствует о голословности и необоснованности доводов Жандарбека Бекшина", - резюмировала Калыкова.





Ранее сообщалось, что специальная мониторинговая группа при Антикоррупционной службе выехала на проверку в Алматы по просьбе руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля - главного санврача города Жандарбека Бекшина. Мониторинговая группа обнаружила хранящиеся на складе 7028 одноразовых СИЗов. Они не соответствуют качеству, противочумный костюм должен быть ламинирован. В ходе прямого эфира Бекшин отметил , что это СИЗы для защиты от пыли, грязи, краски - строительные.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства