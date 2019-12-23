Капсулу с землёй с Пискаревского мемориального кладбища передали Военно-историческому музею РК

Нур-Султан. 22 декабря. Kazakhstan Today - Военно-историческому музею Национального военно-патриотического центра ВС РК в Нур-Султане торжественно передана капсула со священной землёй с Пискаревского мемориального кладбища Санкт-Петербурга, передает Kazakhstan Today.

Капсулу с соблюдением всех ритуалов торжественно передал представитель поискового отряда "Мемориальная зона", член Санкт-Петербургского Союза журналистов и Союза кинематографистов России Шерхан Абилов. Ранее в адрес Министерства обороны Республики Казахстан обратился командир данного поискового отряда Майдан Кусаинов с просьбой о содействии в организации мероприятия, на что получил поддержку оборонного ведомства, сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

По информации ведомства, помимо капсулы, музею были переданы настольная медаль "Вечный Ваш подвиг в сердцах грядущих поколений", блокадные ленточки, агитационные листовки на немецком и русском языках, а также документальные фильмы и дополнительные информационные материалы о Пискаревском мемориальном комплексе.

Пискаревский мемориал занимает особое место в летописи истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На этом кладбище были похоронены 420 тысяч мирных граждан, погибших в годы блокады Ленинграда, а также 70 тысяч павших солдат и офицеров. В Великую Отечественную войну казахстанцы участвовали в том числе в боях на Ленинградском фронте, возможно, в братских могилах на Пискаревском кладбище, откуда была привезена капсула с землёй, покоятся и наши соотечественники.

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