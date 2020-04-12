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Карагандинские медики из областного бюджета получили премии за борьбу с COVID-19

11.04.2020, 11:01 10990
Карагандинские медики из областного бюджета получили премии за борьбу с COVID-19
Караганда. 11 апреля. Kazakhstan Today - Медики Карагандинской области из областного бюджета получили премии за борьбу с COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
Карагандинские медики, задействованные в борьбе с коронавирусом, получили надбавки к заработной плате. Дополнительные выплаты положены работникам инфекционных провизорных и карантинных госпиталей, службы скорой медицинской помощи и медикам, дежурящим на блокпостах.
 
Надбавки из республиканского бюджета получили 1349 медработников региона. В общей сложности им выплатили 139 млн тенге. Размер премии зависит от количества отработанных часов и квалификации сотрудника.
 
За счет средств областного бюджета еще 1677 медиков дополнительно получили премии в размере оклада. В общем эта сумма равна 197 миллионам тенге, проинформировали в акимате Карагандинской области. 
 
Назначить медработникам, принимающим участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, дополнительные надбавки к зарплатам поручил президент страны Касым-Жомарт Токаев. 4 апреля 2020 года Министерство здравоохранения утвердило размер премий и перечень работников, которым они полагаются. В регионах страны были сформированы соответствующие комиссии, а также составлены пофамильные списки медработников, задействованных в борьбе с коронавирусом. В Казахстане эти надбавки получат более 30 тысяч медиков.
 

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