Казахстан должен призвать к ответственности украинскую сторону за понесенные убытки - депутат об атаке на КТК

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Павлодар. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подростка, который напал с ножом на пятилетнего мальчика в лифте в одном из жилых комплексов Астаны, поместили в психиатрический стационар. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.





В соответствии с постановлением суда в отношении несовершеннолетнего 2010 года рождения применены меры безопасности в виде помещения его в психиатрический стационар сроком на 1 месяц, рассказали в Минздраве.





Подросток проведет в медучреждении один месяц. За ним установлен усиленный режим наблюдения.





Напомним, в Астане психически нездоровый подросток нанес ребенку в лифте несколько ножевых ранений. Мальчика госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии многопрофильной детской городской больницы № 2.





Ребенок осмотрен, прооперирован, хирурги провели лигирование сосудов для купирования кровотечения. Послеоперационное состояние ребенка стабильное. Вся необходимая медицинская помощь, консультации специалистов пострадавшему оказываются в полном объеме", - рассказали в столичном упрздраве.





Несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, вместе с законным представителем незамедлительно были доставлены в полицию. По факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, законный представитель несовершеннолетнего привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.





После нападения казахстанские депутаты подняли вопрос о профилактике подобных случаев и необходимости реформы психоневрологических служб.







