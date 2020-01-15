Казахстан занял 69-е место в рейтинге социального прогресса

Алматы. 14 января. Kazakhstan Today - В рейтинге социального прогресса Казахстан занимает 69-е место и уступает всем странам Евразийского экономического союза, кроме Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

Казахстан занял 69-е место из 149 стран в рейтинге социального прогресса. Оценка страны составила 68,2 балла. Казахстан уступает всем странам ЕАЭС, кроме Кыргызстана (81-е место). К примеру, Беларусь заняла 48-е место, Армения - 59-е, Россия - 62-е место, сообщает ranking.kz .





При определении успехов той или иной страны в области социального прогресса учитываются свыше 50 показателей, объединённых в три основные группы:

1. Основные потребности человека - питание, доступ к основной медицинской помощи, обеспечение жильём, доступ к воде, электричеству и санитарным услугам, уровень личной безопасности.

2. Основы благополучия человека - доступ к базовым знаниям и уровень грамотности населения, доступ к информации и средствам коммуникации, уровень здравоохранения, качество окружающей среды.

3. Возможности развития человека - уровень личных и гражданских свобод, обеспечение прав и возможностей человека принимать решения и реализовывать свой потенциал.

По категории "основные потребности человека" Казахстан занял 57-е место (85,39 балла), по категории "основы благополучия" — 68-е место (70,36 балла), "возможности развития человека" - 87-е место (48,84 балла).

Сильными сторонами Казахстана в социальной сфере являются питание и базовая медицинская помощь, доступ к базовым знаниям, вода и санитария, обеспечение жильём и доступ к информации и коммуникациям. Самые низкие оценки получили следующие компоненты: инклюзивность, доступ к высшему образованию, качество окружающей среды, личные права, здоровье и благополучие.





Лидером рейтинга в 2019 году стала Норвегия: общая оценка страны составила 90,95 балла. Также в тройке лидеров Дания и Швейцария с оценками 90,09 и 89,89 балла, соответственно. В первую десятку стран по индексу социального прогресса вошли Финляндия, Швеция, Исландия, Новая Зеландия, Германия, Канада и Япония.





Индекс социального прогресса является одним из важных показателей, используемым в политических и финансовых решениях по всему миру. Показатель отражает достижения стран мира с точки зрения их социального развития. Индекс получает всё большее признание в качестве альтернативы экономическим мерам успеха и предлагает богатую основу для измерения различных аспектов социального прогресса, определения контрольных показателей и стимулирования улучшения благосостояния людей.

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