Казахстанские пассажиры японского лайнера Diamond Princess прибыли в Нур-Султан

Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Граждане Казахстана, побывавшие на японском лайнере Diamond Princess, прибыли в Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

23 февраля 2020 года, в 02.30, в Нур-Султан из Токио прибыл рейс с 20 гражданами Казахстана (из них 4 человека - пассажиры японского лайнера " Diamond Princess "). Все были доставлены в стационар на карантин для медицинского и лабораторного обследования. Состояние здоровья удовлетворительное", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

По данным ведомства, для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Айкимбаева в Алматы. В этом центре освоена методика по ПЦР-диагностике нового коронавируса.

В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения для поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах, врачебный и средний медицинский персонал. Необходимо отметить, что ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК", - отметили в министерстве.

По данным Минздрава, продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. За период с 6 января по 23 февраля через пункты пропуска государственной границы с КНР в Казахстан прибыло 32 066 человек.

Специалистами санитарно-карантинных пунктов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения в период с 6 января по 20 февраля осмотрены в пунктах пропуска через государственную границу с Китаем в международных аэропортах и железнодорожных вокзалах 32 004 человек.

Всего взято на мониторинг 24 464 прибывших, охвачено 23 972, снято с мониторинга 24 252, остаются под медицинским наблюдением 212 человек, прибывшие за последние 14 дней, и 78 лиц, контактировавших с госпитализированными.

До сегодняшнего дня госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 165 человек с температурой и признаками ОРВИ, из них выписаны 158, в стационарах под медицинским наблюдением остается 7 человек.

Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики: часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом; использовать спиртовые антисептики для рук; избегать места массового скопления людей; избегать контакта с больными людьми. В случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства.

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