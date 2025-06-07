Казахстанские воздушные гимнастки выиграли золото на международном фестивале циркового искусства

За 51 день участники посетят более 30 городов, где проведут бизнес-форумы и диалоги, научные сессии, культурные и образовательные мероприятия

Фото: Фото организаторов

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Москва. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Москве на ВДНХ у фонтана "Дружба народов" состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии", сообщает корреспондент агентства.





фото организаторов





Путешествие в сердце Евразии" - это международная инициатива, родившаяся в среде единомышленников России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. За 51 день участники посетят более 30 городов, где проведут бизнес-форумы и диалоги, научные сессии, культурные и образовательные мероприятия, формируя новые горизонтальные связи, укрепляя общее историко-культурное пространство и создавая платформу для устойчивого сотрудничества в Центральной Азии", - говорится в сообщении.





фото организаторов





Приветствие участникам экспедиции отправил президент Российской Федерации Владимир Путин. Его зачитал директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Вадимович Стерник.





фото организаторов





Также свое напутствие участникам экспедиции направил президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, его озвучил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Российской Федерации Гулмахмадзода Давлатшох Курбонали.





Со словами поддержки от председателя совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко выступил первый заместитель председателя комитета совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Николаевич Рябухин.





Участников провожали творческими номерами. Актер театра и кино Олег Гаас прочитал гимн экспедиции, написанный одним из участников оргкомитета. Завершало торжественную часть выступление группы SOPRANO Турецкого.





фото организаторов





Символично, что мы начинаем наше путешествие именно здесь - на ВДНХ, у фонтана "Дружба народов", который напоминает нам: когда народы открыто смотрят друг другу в глаза - начинается история созидания. На маршруте нас поддерживают местные предприниматели, университеты, культурные центры. С нами более 50 блогеров из всех стран-участниц. Каждый из них экскурсовод по своей стране и проводник смыслов. Это история о единомышленниках, которые уважают друг друга. Если сегодня мы зажжем хотя бы одну искру дружбы, завтра она станет светом доверия, который озарит наш общий континент", - отметил генеральный директор АНО "Международный центр региональной интеграции" и руководитель оргкомитета экспедиции Ислам Назаралиев.





фото организаторов





Генеральными партнерами экспедиции выступают компании Wildberries & Russ и ГК "Нафтагаз".





фото организаторов





По маршруту экспедиции оргкомитет совместно с компанией Wildberries & Russ, объединяющей в себе двух лидеров российского рынка - IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, проведет ряд деловых мероприятий, направленных на расширение рынков сбыта для локальных производителей, поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе женского предпринимательства, развитие международных партнерств и экономический рост Центральной Азии.





В рамках российской части маршрута для участников экспедиции от программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" была организована туристическая программа в Москве, направленная на знакомство с историческим наследием России, ее современным научным и промышленным потенциалом. В городах России, в которых будут организованы остановки, программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" организует размещение участников и пешеходные экскурсии от лучших экскурсоводов проекта "Проводники смыслов. Экскурсоводы".





Фонд Росконгресс выступает соорганизатором заключительного события экспедиции - первого Центрально-Азиатского международного экономического форума, который состоится 22 июля 2025 года в Душанбе, - и оказывает поддержку экспедиции. Форум соберет более 500 участников - лидеров бизнеса, власти, науки, культуры и СМИ стран Центральной Азии. Именно на площадке форума, подготовленного при участии исполнительного органа государственной власти города Душанбе, российско-таджикского делового совета при ТПП РФ и АНО "МЦРИ" будут определены новые векторы экономического и гуманитарного сотрудничества в регионе", - добавили организаторы.





фото организаторов





Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" - международная гуманитарно-деловая инициатива, охватывающая пять стран и более 30 городов Центральной Азии и России. За 51 день участники преодолеют более 8000 км и проведут десятки мероприятий в сфере науки, бизнеса, культуры и медиа.





Проект реализуется АНО "Международный центр региональной интеграции" при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, при информационной поддержке Фонда "Росконгресс" (организатор итогового Центрально-Азиатского международного экономического форума в Душанбе) и компании Wildberries & Russ (генеральный партнер экспедиции).





Цель экспедиции - укрепление экономических связей и формирование общего пространства доверия.