Казахстанцев не будут опрашивать при изучении влияния смены часового пояса на здоровье - глава Миннауки РК
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проведут исследование влияния на здоровье людей перехода на единый часовой пояс, но при этом опрашивать казахстанцев не будут, заявил в кулуарах мажилиса министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек.
Журналисты поинтересовались у министра, как будет проходить исследование смены часовых поясов. На это он ответил, что подробности ему не известны. Но отметил, что казахстанцев не будут опрашивать по этому поводу на улице.
Будет несколько институтов участвовать. Институт физиологии, Институт географии, то есть там, скорее всего, не опросным способом", - сказал Саясат Нурбек.
Министр также сообщил, во сколько обойдется бюджету данное исследование. По его словам, заявка от Минздрава пришла на трехлетний бюджет.
160 миллионов тенге, но в реальности будет меньше, я думаю, где-то как минимум наполовину, порядка 90-100 миллионов. Мы объявим конкурс сейчас. Заседание высшей научно-технической комиссии прошло буквально вчера. Мы объявим конкурс, и уже национальный научный совет будет определять реальную стоимость", - сказал Нурбек.
Журналисты поинтересовались, нельзя ли было вначале изучить вопрос, а потом переводить время. На это глава Миннауки заявил, что исследование влияния смены часового пояса были проведены еще до перевода стрелок в Казахстане.
Изучение до этого было. Специальной межведомственной рабочей группой, состоящей из 60 экспертов, с привлечением международных организаций. Есть такая международная организация International Alliance for Natural Time, которая борется за то, чтобы не искусственно часовые пояса административно насаждались, а к естественному ритму вернулись. Она тоже полностью поддержала. Нельзя говорить, что это был неизученный вопрос", - уверяет Нурбек.
Стоит отметить, что рекомендации Международного альянса за естественное время (IANT) были озвучены уже после введения единого часового пояса в Казахстане. В июле текущего года на втором заседании рабочей группы по рассмотрению петиции специалист по прикладной хронобиологии, член рабочей группы по изменению часового пояса Болат Нурхожаев озвучил ответ на свой запрос в альянс. Текст обращения организации опубликовало Министерство торговли и интеграции 17 июля.
При этом Международный альянс за естественное время рекомендовал также перевести часы в западных регионах страны и установить там часовой пояс UTC+4. Почему данные рекомендации IANT не были учтены, не сообщается.
Восстановление круглогодичного наблюдения UTC+5 соответствует долготе Восточного Казахстана, а восстановление круглогодичного наблюдения UTC+4 соответствует долготе Западного Казахстана, что естественным образом принесет пользу жителям этих регионов. Пример Республики Казахстан в этом направлении может стать примером для других стран", - говорится в обращении IANT.
Инициаторы введения единого часового пояса в ходе рассмотрения петиции заявляли, что при переводе времени был проведен анализ международных исследований. В ходе общественных слушаний вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев заявил, что Минздрав по данному вопросу научные исследования в Казахстане не проводил.
Сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
В начале ноября министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова сообщила, что только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нурхожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они собрали более 90 тысяч живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время.