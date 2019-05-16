Казахстанцы могут проверить через телеграмм-бот, запрещено ли им выезжать из страны из-за долгов

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Казахстанцы могут проверить наличие запрета на выезд через телеграм-бот (EgovKzBot), передает Kazakhstan Today.

Граждане Казахстана могут проверить есть ли они в списке граждан, которым ограничен выезд за границу.

Это нужно сделать до приобретения билетов, бронирования отелей и так далее. Если есть задолженность перед государством или другими людьми, которые уже обращались в суд, вам может быть отказано в выезде за границу. Проверить, состоите ли вы в реестре должников и запретов на выезд можно с помощью телеграм-бота "EgovKzBot", - сообщает пресс-служба "Правительства для граждан".

Для проверки своих данных в Едином реестре должников необходимо скачать популярный мессенджер Телеграм, ввести в поисковой системе "EgovKzBot" и выбрать сервис "Проверка по реестру должников и запретов на выезд" . Далее система предложит ввести свой ИИН, после чего гражданину придет уведомление, в котором будет предоставлена информация о наличии либо отсутствии у него задолженностей.

Также с помощью EgovKzBot можно проверить по реестру должников своих близких.

Оплатить некоторые штрафы и задолженности можно на портале электронного правительства egov.kz. В настоящее время через телеграм-бот доступно 25 самых востребованных услуг и сервисов, получение которых занимает не более пары минут. Среди них бронирование очереди в ближайший ЦОН, выдача адресной справки, справки об отсутствии/наличии судимости, справок из психо-, нарко-, противотуберкулезного диспансеров, прикрепление к медицинской организации, запись на прием к врачу и так далее", - сообщили в пресс-службе.

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