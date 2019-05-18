"Казгидромет" не выявил превышения ПДК загрязняющих веществ в районе возгорания мусорного полигона в Алматинской области

Алматы. 17 мая. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" проинформировало о состоянии воздуха в районе возгорания мусорного полигона в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

16 мая 2019 года филиал РГП "Казгидромет" по Алматы в рамках аккредитации лаборатории провел внеплановый отбор проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона твердых бытовых отходов села Айтей Карасайского района на расстоянии 3000 метров и близко расположенных к полигону районах Алматы. В отобранных пробах атмосферного воздуха превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не было зафиксировано", - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Также за период с 08.00 16 мая по 08.00 17 мая 2019 года по 16 постам мониторинга состояния атмосферного воздуха в Алматы, из которых 11 автоматических и пять постов ручного отбора, по веществам: взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода были зарегистрированы превышения по диоксиду азота (1 случай в диапазоне 1,3 ПДК) в районе ПНЗ №12 (проспект Райымбека, угол улицы Наурызбай батыра), в 13.00 16 мая. По остальным параметрам превышения ПДК не зафиксировано.

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