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Киясов высказался о нарушившем карантин судье

24.02.2021 6184
Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов в ходе брифинга в СЦК прокомментировал видео с тоя, на котором запечатлен судья Карагандинского областного суда Естай Исабеков, передает Kazakhstan Today. 
 

По данному факту проводится соответствующая работа. Лицо будет привлечено к такой же ответственности, которая предусмотрена для всех граждан РК. Эти ситуации в целом негативно сказываются. Мы по каждому такому случаю будем принимать самые необходимые меры. В принципе я не разделяю нарушителей на тех, кто занимает высокие посты", - сказал Киясов.

 
Напомним, 22 февраля стало известно, что судья Карагандинского областного суда проводил той в ресторане. Скандальное видео тоя попало в Интернет.
 
Позже выяснилось, что организатором торжества оказался брат судьи Карагандинского областного суда Естая Исабекова.
 

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