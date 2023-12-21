20.12.2023, 15:31 27371
Когда восстановят теплоснабжение в Кентау, сообщили в Минэнерго
В четверг температуру подачи тепла обещают довести до 60 градусов
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Кентау. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики сообщили, когда будет восстановлена подача тепла в Кентау после нарушений, вызванных ураганным ветром.
Накануне в Кентау из-за ураганного ветра были зафиксированы отключения электроэнергии, что в свою очередь повлекло некоторые нарушения в теплоснабжении.
На сегодня электроснабжение полностью восстановлено, на Кентауской ТЭЦ в работе находятся три котла. Завтра, 21 декабря, будет подключен к работе 4-й котел. В настоящее время температура на улице -4 градуса. Подача тепла составляет 56 градусов при нормативе 60 градусов. В четверг температура будет доведена до 60 градусов", - сказано в сообщении МЭ.
Также в ведомстве отметили, что в Костанае сегодня проводятся плановые работы по устранению небольших нарушений в магистральной теплосети. Работы будут завершены сегодня до 17.00.
Данные работы не влияют на теплообеспечение горожан", - заверили в акимате.
Ранее сообщалось, что за последние несколько суток были зафиксированы технологические нарушения на объектах теплоснабжения в некоторых областях Казахстана. На ТЭЦ Кентау в работу был включен резервный котел.
13 декабря на ТЭЦ Кентау отключились четыре котла.
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20.12.2023, 20:27 20156
В двух областях закрыли дороги из-за непогоды
Ограничение действует для всех видов транспорта
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В связи со снегом, метелью, ограничением видимости, а также проведением работ по очистке проезжей части введено ограничение движения транспорта на 3 участках автодорог республиканского значения в 2 областях, сообщает "КазАвтоЖол".
Жамбылская область - 1 участок:
- Алматы - Ташкент - Термез км 159-238, участок от села Кенен до села Кайнар.
Жетысуская область - 2 участка:
- Ушарал - Достык км 84-184, участок от станции Коктума до станции Достык;
- Сарыозек - Коктал км 45-68, перевал Алтын Емель.
Ограничение действует для всех видов транспорта.
На текущее время на автодорогах республиканского значения задействовано 674 единицы техники.
20.12.2023, 16:25 25471
ДЧС: Более 10 пожаров происходит в Алматы на новогодние праздники из-за пиротехники
В 2023 году в новогоднюю ночь за помощью в медицинские учреждения с различными травмами от пиротехники обратилось 13 человек, в том числе 3 детей
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Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ДЧС Алматы напомнили о соблюдениях мер безопасности при использовании пиротехнических изделий в преддверии новогодних праздников.
Как отметил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Алматы Данияр Жусупов, в новогодние праздники ежегодно происходит в среднем 13 пожаров. При этом около 20% возгораний от общего числа происходят по причине использования пиротехнических изделий. В частности, за последние 5 лет произошло 67 пожаров, 9 из которых по причине использования пиротехники.
При этом имеет место травмирование среди населения в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Так, в Новый год 2023 года за помощью в медицинские учреждения с различными травмами обратилось 13 человек, в том числе 3 детей. Всего за последние 5 лет пострадало 47 человек, 25 из которых дети", - поделился Жусупов.
В этой связи с наступлением новогодних праздников ДЧС проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров, а также причин их возникновения, связанных с неправильным использованием пиротехнических изделий.
Проводятся рейды по местам продажи пиротехнических изделий. По результатам совместных рейдов в случае обнаружения несертифицированной контрафактной пиротехнической продукции сотрудниками полиции применяются меры административного воздействия, а также действия для принятия процессуальных решений с последующей конфискацией продукции", - рассказал спикер.
Спасатели напомнили, что покупку пиротехнических изделий следует производить только в специализированных магазинах. Не менее важно проследить, чтобы упаковка изделия не была мятой или деформированной, а срок годности не истек. Хранить пиротехнику необходимо дальше от источников тепла и не во влажном помещении.
Крайне важно соблюдать инструкцию по безопасному применению пиротехники, а именно:
- не допускайте детей к самостоятельному запуску ракет и петард;
- убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны (50 метров) отсутствуют препятствия для запуска пиротехники;
- никогда не наклоняйтесь над коробкой при запуске;
- совершайте поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки;
- выйдите за радиус опасной зоны после поджога фитиля;
- не запускайте изделие при сильном ветре;
- никогда не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало;
- не направляйте ракеты и фейерверки на людей и животных, не бросайте петарды под ноги;
- минимальное расстояние от жилых домов до площадки запуска фейерверков - 50 метров. Так, на этой площадке не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий, попав в которые фейерверк может изменить направление.
Напомним, в Кыргызстане в результате взрыва грузовика с пиротехникой погиб человек.
Согласно результатам опроса, проведенного KAZAKHSTAN TODAY, 45% опрошенных считают, что в Казахстане следует запретить фейерверки.
В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытывают колоссальный стресс.
19.12.2023, 20:12 56651
Министр транспорта прокомментировал задержки поездов на юге Казахстана
Фото: КТЖ
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев объяснил недавние задержки поездов в южных регионах страны.
Да, были задержки в южных регионах, но и погода была аномальная. Да, действительно по 22 грузовым поездам, 35 пассажирским поездам задержки были. Но это аномальные погодные условия", - объяснил Карабаев.
По его словам, проблемы были устранены с помощью сотрудников КТЖ. 2200 человек и 9 единиц техники были задействованы для расчистки путей от снега.
Вы поймите, там же снегом замело. И речь не только о снеге идет, речь идет о буране, о нулевой видимости", - добавил министр.
Также он отметил, что мороз до сорока градусов и сильные порывы ветра - тоже аномалия для юга Казахстана, и это осложняло ситуацию.
Ранее сообщалось, что в Казахстане почти 20 поездов задерживались из-за непогоды.
На прошлой неделе в Жамбылской области был объявлен режим ЧС из-за ухудшения погодных условий. В области работает специально созданный региональный оперативный штаб, на помощь казахстанским спасателям прибыли подразделения МЧС Кыргызстана.
19.12.2023, 19:56 57296
Алия Назарбаева непричастна к "Оператору РОП" - Минэкологии
"Оператор РОП" сегодня - полностью государственное предприятие
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве Республики Казахстан министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал о том, что сейчас Алия Назарбаева непричастна к организации утилизационного сбора "Оператор РОП".
По словам главы Минэкологии, РОП сегодня - 100 процентов государственное предприятие.
Да, до этого это было частное предприятие, и, наверное, было ее предприятие, я точно не знаю. Но на сегодня РОП работает как госпредприятие. Я официально заявляю, ни к одному предприятию, как по мусороуправляющему, так и по переработке и сортировке мусора, Назарбаева не имеет отношения", - ответил министр на вопросы журналистов.
В сентябре депутат мажилиса парламента Ерлан Саиров заявлял, что конечным бенефициаром средств, полученных коррупционным путем в "Операторе РОП", была Алия Назарбаева.
Ранее сообщалось, что находившаяся в международном розыске экс-учредитель "Оператора РОП" Муктарова Ш. экстрадирована из ОАЭ в РК.
Муктарова была объявлена в международный розыск в июне прошлого года. По данным Антикора, она в период в 2017-2018 годы в нарушение требований Экологического кодекса присвоила денежные средства утилизационного сбора, незаконно оплаченные ей в виде дивидендов в размере 920 млн тенге.
Напомним, в апреле текущего года в Астане начался судебный процесс в отношении экс-руководства ТОО "Оператор РОП" и бывшего вице-министра экологии. Должностные лица Министерства экологии и ТОО "Оператор РОП" намеревались похитить 180 млрд тенге и перечислить их частной компании для строительства шести мусоросжигающих заводов.
При этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль. Антикор предотвратил хищение этих денег.
Управляющий директор ТОО "Оператор РОП" Руслан Шамшиев был найден мертвым, столичным районным отделом полиции Есиль возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). В марте прошлого года Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Оператор РОП" по факту хищения денежных средств предприятия на сумму более 20 млрд тенге в период 2016-2021 годы путем установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств.
19.12.2023, 15:29 62396
Состоящие на психиатрическом учете и судимые за сводничество работали в одной из школ Кызылорды
Учащиеся, оставаясь без контроля, на уроках информатики свободно посещали сайты для взрослых и азартных игр
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Кызылорда. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состоящие на психиатрическом учете и осужденные за сводничество педагоги работали в одной из школ Кызылорды.
Многочисленные нарушения выявлены прокурорами в ходе проверки школ Кызылординской области. В частности, в 26 школах выявлены случаи трудоустройства педагогов без проведения конкурсов, а также трудоустройства лиц, имевших судимость и состоящих на "Д" учете в медучреждениях.
В одну из школ Кызылорды на работу принят работник, который ранее привлекался к уголовной ответственности за сводничество, а в другом случае уроки преподает педагог, состоящий на "Д" учете у врача психиатра", - сообщили в областной прокуратуре.
Кроме того, выявлены факты трудоустройства работников по поддельным дипломам, по данным фактам начаты досудебные расследования.
Также, по данным прокуратуры, проверками на сегодня выявлено свыше 200 нарушений санитарно-эпидемиологических требований и пожарной безопасности.
В отдельных школах не устранены "слепые зоны", имеются неработающие видеокамеры, что препятствуют осуществлению качественного мониторинга ситуации. Учащиеся, оставаясь без контроля, на уроках информатики свободно посещали сайты для взрослых и азартных игр", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в ЗКО 14 директоров школ наказали за доступ учеников к запрещенному интернет-контенту.
Ранее в одной из школ Акмолинской области учительница несколько раз ударила школьника головой о школьную доску.
19.12.2023, 15:15 65826
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Вещание будет приостановлено 23 декабря в период с 3.00 до 17.00
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане временно приостановят телерадиовещание 23 декабря в связи с заменой оборудования, сообщили в АО "Казтелерадио".
23 декабря 2023 года в период с 03.00 до 17.00 по времени Астаны в рамках завершения очередного этапа модернизации вещательного ядра "Қазмедиа орталығы" планируется замена сетевого оборудования всего технологического комплекса", - говорится в сообщении "Казтелерадио".
Также АО "Казтелерадио" будут проведены профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
В компании уведомили о приостановке вещания теле-, радиоканалов в сетях эфирного, кабельного и спутникового телерадиовещания на указанный период времени.
Напомним, в сентябре из-за проблем со спутником KazSat в телерадиовещании произошел сбой.
19.12.2023, 10:47 71986
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на Новый год и Рождество
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В январе в Казахстане отмечают Новый год и православное Рождество.
На Новый год официальными выходными являются 1, 2 января 2024 года, они выпадают на понедельник и вторник. Соответственно, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть четыре дня подряд: 30, 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января 2024 года.
При шестидневной рабочей неделе будет три дня отдыха: 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января 2024 года.
7 января в Казахстане отмечается Рождество. В этом году праздник выпадает на воскресенье, переноса отдыха на другой день не будет.
Всего в январе при пятидневной рабочей неделе 21 рабочий и 10 выходных дней.
19.12.2023, 09:00 67021
Камеры Sergek будут фиксировать непристегнутых и не пропускающих пешеходов водителей в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности Sergek будет фиксировать водителей, игнорирующих людей на пешеходных переходах. Пилотный проект стартовал в Алматы, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, все фиксации будут осуществляться в соответствии со статьей 600 КоАП РК "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения". К примеру, если автомобиль проехал после пешехода, это не считается нарушением правил дорожного движения. Однако если водитель не уступил дорогу пешеходу и не остановился, ему будет выписан штраф. Также будет зафиксировано административное правонарушение, если как пешеход, так и транспортное средство находятся в одной зоне пересечения.
Наша интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности создана для того, чтобы не просто фиксировать нарушения ПДД, а видеть потенциально опасных водителей, предотвращая дорожно-транспортные происшествия. Поэтому мы разрабатываем все новые механизмы мониторинга возможных нарушений правил дорожного движения. Одно из новшеств - фиксация водителей, не пропускающих пешеходов. Мы надеемся, что с его внедрением пешеходы смогут спокойно пересекать дорогу, не опасаясь за свою жизнь", - отметили разработчики.
Кроме того, интеллектуальная система в пилотном режиме начнет фиксировать и такое нарушение ПДД, как непристегнутый ремень безопасности у водителя и пассажиров переднего сиденья транспортного средства.
Как показывает анализ, за 11 месяцев текущего года под колесами автомобилей погибли 556 пешеходов, из них 478 на пешеходных переходах. Повышение водительской дисциплины благоприятно сказывается на снижении числа ДТП со смертельным исходом", - сказала старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.
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