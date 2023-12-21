Когда восстановят теплоснабжение в Кентау, сообщили в Минэнерго

В 2023 году в новогоднюю ночь за помощью в медицинские учреждения с различными травмами от пиротехники обратилось 13 человек, в том числе 3 детей

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Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ДЧС Алматы напомнили о соблюдениях мер безопасности при использовании пиротехнических изделий в преддверии новогодних праздников.





Как отметил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Алматы Данияр Жусупов, в новогодние праздники ежегодно происходит в среднем 13 пожаров. При этом около 20% возгораний от общего числа происходят по причине использования пиротехнических изделий. В частности, за последние 5 лет произошло 67 пожаров, 9 из которых по причине использования пиротехники.





При этом имеет место травмирование среди населения в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Так, в Новый год 2023 года за помощью в медицинские учреждения с различными травмами обратилось 13 человек, в том числе 3 детей. Всего за последние 5 лет пострадало 47 человек, 25 из которых дети", - поделился Жусупов.





В этой связи с наступлением новогодних праздников ДЧС проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров, а также причин их возникновения, связанных с неправильным использованием пиротехнических изделий.





Проводятся рейды по местам продажи пиротехнических изделий. По результатам совместных рейдов в случае обнаружения несертифицированной контрафактной пиротехнической продукции сотрудниками полиции применяются меры административного воздействия, а также действия для принятия процессуальных решений с последующей конфискацией продукции", - рассказал спикер.





Спасатели напомнили, что покупку пиротехнических изделий следует производить только в специализированных магазинах. Не менее важно проследить, чтобы упаковка изделия не была мятой или деформированной, а срок годности не истек. Хранить пиротехнику необходимо дальше от источников тепла и не во влажном помещении.





Крайне важно соблюдать инструкцию по безопасному применению пиротехники, а именно:





- не допускайте детей к самостоятельному запуску ракет и петард;





- убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны (50 метров) отсутствуют препятствия для запуска пиротехники;





- никогда не наклоняйтесь над коробкой при запуске;





- совершайте поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки;





- выйдите за радиус опасной зоны после поджога фитиля;





- не запускайте изделие при сильном ветре;





- никогда не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало;





- не направляйте ракеты и фейерверки на людей и животных, не бросайте петарды под ноги;





- минимальное расстояние от жилых домов до площадки запуска фейерверков - 50 метров. Так, на этой площадке не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий, попав в которые фейерверк может изменить направление.





Напомним, в Кыргызстане в результате взрыва грузовика с пиротехникой погиб человек.





Согласно результатам опроса , проведенного KAZAKHSTAN TODAY, 45% опрошенных считают, что в Казахстане следует запретить фейерверки.



