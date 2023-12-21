20.12.2023, 09:44 46986
В Минэнерго прокомментировали нарушения на объектах теплоснабжения в ряде областей Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За последние несколько суток были зафиксированы технологические нарушения на объектах теплоснабжения в некоторых областях Казахстана. В Министерстве энергетики прокомментировали ситуацию с теплоснабжением в регионах.
Все необходимые материалы, а также персонал для устранения нарушений на ТЭЦ имеется в полном объеме. Необходимо разъяснить, что при дефектах на котлах ТЭЦ, при которых работа не допускается, возникает необходимость в растопке резервного котла, что в свою очередь занимает определенное время. На этот период температура воды в системе отопления может снижаться. Причем для работников ТЭЦ переход с одного котла на другой является привычной, рутинной работой", - отметили в министерстве.
По данным Минэнерго, на Жезказганской ТЭЦ и Кентау ТЭЦ резервные котлы были включены накануне в работу. По "Риддер ТЭЦ" снижение температуры ниже утвержденного графика не было зафиксировано.
В целом по состоянию на данный момент по республике на электрических станциях было отремонтировано 8 энергоблоков, 43 котла, 43 турбин. Запасы угля составляют 4,9 млн тонн, что на 67% больше уровня прошлого года. Мазута накоплено 108 тысяч тонн. На всех ТЭЦ имеется нормативный запас топлива", - сообщили в ведомстве.
Сообщается, что Министерством энергетики была произведена корректировка предельного тарифа на производство электрической энергии с 1 июня 2023 года. Данная мера позволила привлечь объем финансовых средств на ремонты электрических станций в размере 146,5 млрд тенге.
В рамках мер государственной поддержки для подготовки отдельных теплоисточников к отопительному сезону из резерва правительства РК были выделены средства на проведение капитальных ремонтов, реконструкции и закуп необходимого оборудования для ТЭЦ городов Риддера и Экибастуза, энергоисточников города Актау. В частности, для ремонта котельной Кокшетау было выделено 21,5 млрд тенге, что позволило выполнить капитальный ремонт всего основного оборудования. Также 3,7 млрд тенге было выделено из областного бюджета на ремонт ТЭЦ города Кентау. Порядка 16,5 млрд тенге вложено напрямую собственниками электрических станций.
Министерство энергетики РК мониторит ход прохождения отопительного периода в регионах. Данный вопрос также находится на строгом контроле правительства республики", - заверили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в понедельник вечером в Жезказгане на ТЭЦ в котле № 4 обнаружили трещину. Позже была обнаружена еще одна трещина в котле № 5 и вышел из строя котел № 6.
Напомним, ранее в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения.
13 декабря на ТЭЦ Кентау отключились четыре котла.
Вопросы устранения последствий и недопущения нештатных ситуаций на ТЭЦ и теплосетях вне повестки рассмотрены на заседании правительства Казахстана.
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20.12.2023, 21:10 23086
Президент обсудил с представителями бизнес-сообщества вопросы развития экономики
Фото: Акорда
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями отечественного бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы качественного и устойчивого развития национальной экономики. В частности, участники поделились своими мнениями по вопросам макроэкономической политики, включая разработку нового Налогового кодекса и доступное кредитование реального сектора экономики. В рамках формирования новой структуры экономики затрагивались вопросы системной цифровизации, активного развития транспортно-логистической отрасли, полноценной реализации потенциала агропромышленного комплекса, индустриализации экономики, в том числе через развитие отечественного автопрома.
Подводя итоги дискуссии, Касым-Жомарт Токаев отметил, что все высказанные предложения будут обобщены и по ним будут приняты конкретные меры.
20.12.2023, 13:52 37326
Незаконные торговые павильоны сносят в центре Алматы
Также завершены судебные разбирательства по сносу здания, расположенного на том же участке
Фото: управление градостроительного контроля Алматы
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Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько торговых павильонов снесут в центре Алматы.
По данным управления градостроительного контроля города, объекты торговли на проспекте Достык, 170/1, были построены незаконно.
Решение о сносе объектов вынесено судом 2 мая этого года. Накануне начат демонтаж киосков.
В управлении также сообщили, что судебные разбирательства по сносу самого здания, расположенного на том же участке, завершены.
Исполнительный лист находится в департаменте юстиции на исполнении", - сообщили в управлении.
Ранее сообщалось, что в горах Алматы по решению суда снесут незаконные постройки. Управлением градостроительного контроля выявлены 52 объекта, возводимые с нарушением требований закона и строительных норм. Также в предгорьях снесут незаконно построенный коттеджный городок "Мечта".
20.12.2023, 12:58 39926
Правила техосмотра изменились в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правила организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним изменились в Казахстане.
Соответствующий приказ о приостановлении некоторых норм закона подписал министр по инвестициям и развитию РК.
С 1 января 2025 года в состав контрольно-диагностического оборудования войдет шумомер.
Уровень шума выпуска отработавших газов авто не должен превышать 5 дБ на холостом ходу. А при отсутствии этих данных - значений, указанных в таблице 9.2. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", - сообщается в документе.
В то же время на автомобилях, оборудованных газобаллонным оборудованием (ГБО), не будут проверять:
- свидетельство о проведении периодических испытаний ГБО;
- соответствие ГБО требованиям безопасности с отметкой об изменениях, внесенных при ремонте (замена редуктора или баллона) ГБО в случае его ремонта.
- сверять серийный номер установленного газового баллона с данными паспорта, оформленного изготовителем газового баллона;
- вносить в диагностическую карту серийный номер газового баллона, установленный на ТС с данными его паспорта.
Приказ вводится в действие с 30 декабря 2023 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане аннулируют более трех тысяч фиктивных техосмотров. Нарушители получат SMS о необходимости повторного прохождения проверки автомобиля.
Также сообщалось, что диагностическую карту техосмотра автомобилей теперь можно найти на eGov mobile.
20.12.2023, 11:01 44246
Казахстанцам запретят брать новые кредиты при наличии просрочки
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцам могут запретить брать новые кредиты при наличии задолженности по уже взятым кредитам.
Соответствующий законопроект "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения" представила в мажилисе секретарь комитета по финансам и бюджету Татьяна Савельева, сообщает Zakon.kz.
Законопроект предусматривает:
- запрет на выдачу гражданам новых потребительских кредитов при наличии просрочки по кредитам;
- запрет на начисление вознаграждения по всем кредитам после 90 дней просрочки;
- ограничения на продажу кредитов граждан банками и МФО коллекторским агентствам;
- введение обязанности коллекторских агентств проводить урегулирование приобретенной задолженности;
- установление ограничений по сроку, сумме и иным условиям потребительского банковского займа в соответствии с НПА АРРФР;
- запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми;
- предоставление возможности банкам сдавать в аренду жилище, перешедшее в собственность банка в результате обращения взыскания, предыдущему владельцу (заемщику);
- сохранение на банковском счете денег в размере не менее 2 ПМ при предъявления платежного требования;
- списание долга по кредитам граждан при наличии добровольного отказа от получения кредита;
- введение обязательной отсрочки по кредитам без вознаграждения для солдат-срочников на период воинской службы.
Законопроект также устанавливает уголовную и административную ответственность за продажу личных данных, подмену номера абонента и незаконную передачу абонентского номера другим лицам.
Заключение правительства по инициированному депутатами законопроекту получено 12 ноября 2023 года. Большинство инициатив поддержано, но наряду с этим по некоторым концептуальным позициям, в частности по запрету продажи займов коллекторским компаниям, правительство предоставило альтернативную позицию, с которой депутаты не согласны и на рабочих группах продолжат работу по введению этой нормы", - рассказала Савельева.
По ее словам, есть еще дополнительный ряд важных вопросов, озвученных на прошедших парламентских слушаниях, по снижению закредитованности населения. Они будут рассмотрены в рамках рабочей группы по данному законопроекту.
Комитет по финансам и бюджету готов рассмотреть данный законопроект и подготовить по нему заключение. Прошу поддержать", - добавила депутат.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за последние 3 года выросло число получателей потребительских кредитов. В настоящее время кредиты и онлайн-займы от микрофинансовых организаций на общую сумму 18 трлн тенге имеют 8,4 млн казахстанцев. Меры, принятые в 2019 году по снижению долговой нагрузки граждан РК, не помогли уменьшить эти цифры.
Председатель мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что многие граждане не знают своих финансовых прав. В результате снова и снова влезают в долги.
Практика показывает, что люди не вникают в условия банковских договоров. Все эти необдуманные действия позже приводят к разводам, алкоголизму, суицидам, лудомании. Люди, стремясь вырваться из финансовой ловушки, в "погоне за быстрыми деньгами" становятся легкими жертвами финпирамид и других видов мошенничества", - сказал председатель мажилиса.
Напомним, 11 декабря президент подписал закон о добровольном запрете на кредиты для казахстанцев.
20.12.2023, 08:14 49196
В правительстве РК рассказали о проделанной за год работе в сфере здравоохранения
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве рассказали о том, каких результатов удалось достичь Казахстану в сфере здравоохранения в текущем году.
● В текущем году в регионах республики построено 90 новых объектов здравоохранения, в том числе 59 в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". Наряду с этим отремонтировано 80 медучреждений, начата реконструкция 4 многопрофильных центральных районных больниц.
● В стационарах помощь получили порядка 3 млн людей, сеть первичной медико-санитарной помощи приняла более 90 млн посещений, родилось более 360 тысяч новорожденных (по итогам 11 месяцев), силами скорой медпомощи оказана помощь по 8 млн вызовов.
● За 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение показателя общей смертности населения на 5,7%, смертности от болезней системы кровообращения - на 6,9%, от злокачественных новообразований - на 0,6%, от болезней органов дыхания - на 4,7%, от туберкулеза - на 22,1%. Младенческая смертность за 11 месяцев снизилась на 9,6%, материнская смертность - на 24,4%.
● Финансирование системы здравоохранения в текущем году составило 2,5 трлн тенге. Были увеличены расходы на амбулаторный уровень, которые составили 56% от общего объема. Финансирование медицинской реабилитации при этом увеличилось в 13 раз - с 6 млрд тенге в 2019 году до 78,1 млрд тенге в 2023 году. В целом Казахстан продолжает уверенно двигаться к цели по доведению доли расходов на медицину до 5% ВВП к 2027 году.
● Объем амбулаторного лекарственного обеспечения по сравнению с 2019 годом увеличился более чем в 2 раза и составил 237 млрд тенге, в том числе на лечение орфанных заболеваний - 51,8 млрд тенге. Всего лекарственными средствами снабжено 3,9 млн пациентов.
● В 20 медицинских организациях республики запущен полный цикл прослеживаемого распределения лекарственных средств до пациента (маркировка, кодирование).
● Для медучреждений РК закуплено 514 единиц медицинской техники на сумму 58,8 млрд тенге. Оснащенность медицинских организаций медоборудованием в 2023 году увеличилась по сравнению с 2022 годом на 2,5% до 84,15%.
● Количество оказанных консультативно-диагностических услуг в 2023 году увеличилось в 2,5 раза и составило свыше 324 млн. Дорогостоящие диагностические услуги (КТ/МРТ) в текущем году получили 1,1 млн жителей.
● В рамках развития фармацевтической и медицинской промышленности проведена следующая работа:
- в Алматинской области совместно с южнокорейской фирмой SGP реализован проект по производству шприцев;
- в Алматы налажен выпуск ультразвуковых стационарных диагностических систем высокого и экспертного классов южнокорейской компании Samsung Mаdison;
- в Мангистауской области запущено производство слуховых аппаратов;
- в Северо-Казахстанской области запущено производство облучателей и бактерицидных рециркуляторов воздуха;
- в Шымкенте запущено производство фильтрующих полумасок;
- в Караганде полностью подготовлена линия по производству медицинских масок-респираторов KN95 с клапаном;
- в Жамбылской области запущено производство одноразовых стерильных шприцев мощностью до 250 млн единиц в год.
● В этом году в 48 организациях амбулаторно-поликлинической помощи открыты центры лучших практик, обучено более 160 специалистов.
● Для взрослого населения в РК реализуется скрининговая программа на раннее выявление 8 заболеваний (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, глаукома, рак молочной железы, рак шейки матки, колоректальный рак, вирусные гепатиты). Охват скрининговыми осмотрами в 2023 году увеличился по сравнению с 2022 годом на 19,7% и составил 8,5 млн человек.
● Для сельского населения расширен скрининг на раннее выявление заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и рака предстательной железы. В целом профилактическими осмотрами охвачено порядка 2,6 млн сельских жителей. Также услугами медицинских поездов охвачено более 50 тыс. жителей отдаленных сел, что на 58% больше охвата 2022 года.
● В текущем году оказано 688 тысяч дистанционных медицинских услуг, что в 6,7 раза больше, чем в 2022 году.
● В рамках реализации поручений главы государства утвержден Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями в РК на 2023-2027 годы.
● В стране внедрены 80 новых технологий в области трансплантологии, кардиохирургии, онкологии, инновационных клеточных технологий, по ним пролечено около 20 тысяч человек.
Проведено 233 операции в центре "Гамма-нож" Национального центра нейрохирургии в городе Астане, где осуществляется радиохирургическое лечение заболеваний центральной нервной системы. Всего с момента открытия в 2021 году проведено 1037 операций.
● Центром ядерной медицины в городе Семее проведено 776 курсов радионуклеидной терапии.
● Для обеспечения потребности во врачах, в том числе по остродефицитным специальностям, в 2023 году за счет республиканского бюджета выделено порядка 6 тысяч образовательных грантов.
● За счет средств местного бюджета 16,5 тысячи специалистов охвачены повышением квалификации.
● В 2023 году медицинскими вузами РК выпущено порядка 7 тысяч врачей. Выпуск средних медицинских работников составил более 23 тысяч человек.
19.12.2023, 20:57 67196
Назначен новый командующий региональным командованием "Батыс" Нацгвардии
Ранее занимавший эту должность Арман Жумагалиев назначен командующим РгК "Шығыс"
Фото: Polisia.kz
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра внутренних дел РК полковник Бекайдар Казкеев назначен командующим региональным командованием "Батыс" Национальной гвардии РК, сообщает Polisia.kz.
Бекайдара Казкеева личному составу управления представил в онлайн-режиме заместитель министра внутренних дел - главнокомандующий Национальной гвардии Еркин Ботаканов.
Ранее Казкеев занимал должность первого заместителя командующего - начальника штаба регионального командования "Оңтүстік".
Арман Жумагалиев, ранее занимавший должность командующего РгК "Батыс", назначен на должность командующего РгК "Шығыс".
19.12.2023, 20:00 69061
В КГД рассказали, что делать в 2024 году казахстанцам, ранее платившим ЕСП
Наиболее удобным режимом для таких граждан является специальный налоговый режим
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года в Казахстане отменяется единый совокупный платеж. В КГД МФ РК рассказали, что делать платившим его казахстанцам.
Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился для граждан:
- доход которых за год не превышал 4,1 млн тенге (1175 МРП);
- которые оказывали услуги только физическим лицам.
- ЕСП вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) и период его применения завершается 31 декабря 2023 года.
- В связи с чем гражданам, уплачивающим ЕСП, с 2024 года необходимо стать индивидуальными предпринимателями и выбрать подходящий налоговый режим.
Наиболее удобным режимом для таких граждан является специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения E-Salyq Вusiness.
Удобство режима:
- регистрация в качестве индивидуального предпринимателя производится через специальное мобильное приложение E-Salyq Вusiness без посещения налоговых органов;
- мобильное приложение позволяет автоматически вести учет полученных доходов;
- через мобильное приложение выдается чек мобильного приложения, заменяющий чек контрольно-кассовой машины (ККМ), соответственно, не нужно приобретать ККМ;
- мобильное приложение исчисляет налог (1% от дохода) и социальные платежи в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании" (на 2023 год пенсионные взносы - 7000 тенге, социальные отчисления - 2450 тенге, взносы на медицинское страхование - 4900 тенге);
- нет обязательств по предоставлению декларации.
К сведению лиц, сдающих в аренду квартиры и плативших ЕСП, сообщаем, что такие лица могут оплачивать налоги без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и представлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) раз в год, ставка налога составляет 10% от дохода", - добавили в КГД.
19.12.2023, 19:40 58011
Еркежан Амирханова назначена гендиректором РГП "КазСтандарт"
Фото: пресс-служба МТИ РК
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Должность генерального директора РГП "Казахстанский институт стандартизации и метрологии" получила Еркежан Амирханова по результатам конкурсного отбора.
Еркежан Амирханова имеет опыт преподавательской деятельности, работы в юридических и кадровых подразделениях подведомственных и дочерних организациях национальных компаний, руководящей должности в АО "Национальная компания Kazakh Invest", в системе стандартизации - с 2008 года.
Представляя коллективу нового гендиректора, председатель КТРМ МТИ РК Куаныш Еликбаев отметил, что при выборе были важны опыт работы в системе, безупречная репутация, видение и отсутствие оторванности от реальных потребностей сферы в совокупности с гендерным балансом на руководящих должностях в системе.
Куаныш Еликбаев поставил перед новым руководством задачи по развитию сферы.
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