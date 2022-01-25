Когда завершат строительство трех новых транспортных развязок в Алматы

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По развязке на Бухтарминской и Кульджинском тракте работы ведутся по графику. Выкуп земельных участков по территории города полностью завершен. Остается выкупить два участка на территории Талгарского района. Данным вопросом занимается акимат Алматинской области, и, по информации коллег, выкуп данных участков будет выполнен в ближайшее время. До конца первого полугодия планируется завершить строительно-монтажные работы по сооружению эстакады и съездов, тем самым обеспечить проезд транспорта во всех направлениях. Полное же завершение работ с учетом благоустройства планируется к сентябрю текущего года", - пояснил Мурзаханов.
Также по развязке на проспекте Сейфуллина - улица Жансугурова ведутся работы на выкупленных участках. Однако не выкупленным остается 16 участков, по которым ведутся судебные процедуры. Строительно-монтажные работы будут выполнятся по мере выкупа данных участков. Полное завершение работ запланировано на 2023 год, проинформировали в управлении городской мобильности.
Кроме того, по словам Мурзаханова, начаты подготовительные работы по развязке на улице Саина - улица Монке би. В текущем году планируется открыть движение по данной развязке, полное же завершение работ запланировано на 2023 год.
Напомним, 21 ноября прошлого года было открыто движение по эстакаде на строящейся транспортной развязке пересечения улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом.
Как сообщалось ранее, в Алматы на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова завершено строительство транспортной развязки. Протяженность эстакады через проспект Рыскулова составляет 186 метров. Ее строительство затягивалось из-за судебных тяжб с владельцами строений, находившихся в зоне строительства.