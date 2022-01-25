Когда завершат строительство трех новых транспортных развязок в Алматы

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АЛМАТЫ. 25 ЯНВАРЯ - Эпидемиологическая ситуация в Алматы продолжает ухудшаться. Город находится в середине красной зоны в матрице оценки эпидемиологической ситуации по РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Увеличение недельной заболеваемости на 100 тыс. населения за последние две недели замедлилось с 6,5-кратного до 2-кратного: с 301,3 (1798 сл.) до 652,9 (2516 сл.). Суточный прирост увеличился с 0,97 до 1,24. Заболеваемость КВИ в январе месяце: 1 неделя - 1025 сл., 2 неделя - 6050 сл., 3 неделя - 13133 сл., увеличение в 12,8 раза", - сказала исполняющая обязанности руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Карлыгаш Абдижаббарова.

По ее словам, произошел резкий рост заболевания из-за вытеснения штамма Дельта штаммом Омикрон с постепенным нарастанием количества заболевших, зараженных Омикрон до 2,5 тыс. в сутки (22 января). К концу месяца ожидается суточная регистрация до 3 тысяч случаев заболеваний.

С начала вакцинации населения в марте прошлого года до сегодняшнего дня коронавирусной инфекцией заразились только 2,1% привитых (3820 чел. из 185193 случаев КВИ). Данный факт требует усиления темпов вакцинации (скорость которой составляет 0,1% в сутки) и ревакцинации населения против КВИ. Иммунная прослойка среди населения в городе составляет всего 62,4% (52,2% вакцинированных + 10,2% переболевших с начала пандемии).

Проведенный анализ заболевших по возрастам показал, что доля лиц 20 - 39 лет продолжает оставаться самой высокой - 40% от всех заболевших. После них наиболее поражаемый возрастной контингент - лица 40-59 лет (26,7%), лица 60 лет и старше (19,3%). При этом за последнюю неделю продолжается рост заболеваемости среди лиц 60 лет и старше еще на 1,6%, детей до 14 лет - на 0,6%, в том числе до 1 года - на 0,3%", - заявила она.

Кроме того, за истекшую неделю, по-прежнему, больше всего заражаются неработающие и самозанятые (37,6%), работники различных организаций и офисов (22,4%), пенсионеры (16,2%), дети дошкольного возраста и школьники - по 6%. Возросли заражения среди персонала банковской сферы (до 2,2%) и медицинских работников (до 1%). Заражения среди остальных категорий населения менее 1%.

Рост заражений отмечается среди пенсионеров - на 1,5%, детей дошкольного возраста - на 0,8%, работников банковской сферы - на 0,2%, организаций, ТОО, ИП - на 0,1%.