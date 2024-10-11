Количество преступлений среди несовершеннолетних растет в Казахстане - сенатор   

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената парламента РК Дархан Кыдырали в своем депутатском запросе сообщил об увеличении количества преступлений среди несовершеннолетних с начала года, передает корреспондент агентства.





Ежедневно среди детей в Казахстане совершается 5 преступлений. С начала года количество преступлений среди несовершеннолетних увеличилось во многих областях - к примеру, в Астане на 54,6%, в Актау, Алматы и СКО - на 14,6%, в Мангистауской области - на 13%, в Шымкенте - на 13,6%", - рассказал сенатор.









Самое страшное, по словам депутата, что число "агрессивных моментов" среди школьников возросло на 93,8%





Получается, что жизнь ничего не стоит? Откуда столько агрессии и жестокости? Мы каждый день слышим об ужасающих ситуациях", - сказал Дархан Кыдырали.





Он отметил, что культ доминирующей силы в масс-медиа, пропаганда агрессии через популярные сериалы, игры и другие формы подпитывают жестокость. При этом нельзя не упомянуть отсутствие должного внимания к воспитательной работе со стороны родителей, различные конфликты и травмы в семье.





Сенатор считает, что низкая эффективность работы молодежных ресурсных центров в том числе отражается на пугающей статистике самоубийств, убийств и хулиганства. В школах в таких организациях, как "Жас улан", работа ведется незначительно.





Заработная плата в молодежных центрах составляет всего 70 тысяч тенге, квалифицированные кадры надолго не задерживаются, поэтому в республике практически нет организаций республиканского уровня, которые объединяли бы всю молодежь", - уточнил депутат.





По его словам, важно проводить масштабные исследовательские работы по этой теме, ужесточить уголовные наказания, реорганизовать управления по молодежной политике, активизировать молодежные ресурсные центры, улучшить их финансирование, а также создать комьюнити-центры для молодежи в крупных городах.





Напомним, в Актау несколько девушек в возрасте от 19 до 21 года создали банду и избивали несовершеннолетних девочек.





Ранее в Актюбинской области трое несовершеннолетних убили школьника.





В августе поножовщина среди подростков произошла в Сатпаеве. 16-летний подросток нанес ножевые ранения двум сверстникам, 16 и 17 лет.



