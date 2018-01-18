Комитет по ЧС напомнил казахстанцам правила безопасности во время крещенских купаний

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Комитет по ЧС МВД РК напомнил казахстанцам правила безопасности во время крещенских купаний, передает Kazakhstan Today.

Территориальные подразделения Комитета по ЧС МВД РК совместно с местными исполнительными органами, местной полицейской службой и другими службами заблаговременно проводят подготовительную работу к празднику Крещения Господня. Во всех регионах республики для купания на водоемах определено 258 специальных мест (проруби, купели).

"Данные места оборудованы специальными трапами и находятся возле спасательных станций. Информацию о местонахождении прорубей можно получить в местных исполнительных органах или департаментах по ЧС", - уточнили в пресс-службе комитета.

Отмечается, что окунаться необходимо только в специально оборудованных купелях, у которых обеспечивают безопасность профессиональные спасатели. В целях безопасности выход на лед будет организован группами, выезд любого вида автотранспорта на акваторию водоемов категорически запрещается.

"В местах крещенских купаний для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные происшествия будет организовано дежурство спасателей оперативно-спасательных отрядов, пожарных частей, медиков центра медицины катастроф. Всего задействовано 1247 личного состава и 301 единица техники", - сообщили в ведомстве.

Во избежание несчастных случаев, КЧС МВД РК предупреждает о том, что в крещенском купании опасно принимать участие: детям; людям, не имеющим опыта закаливания; людям преклонного возраста; людям с ослабленным здоровьем; людям в нетрезвом состоянии и с похмельным синдромом.

"Следует помнить: погружаясь в ледяную воду, человек подвергает свой организм сильнейшему стрессу. От резкого перепада температуры и давления может произойти остановка дыхания и сердца, спазм сосудов, который может повлечь за собой обморок. Обморок в воде - это летальный исход, если в течение 3-5 минут не выполнить спасательные и реанимационные процедуры. А купание в необорудованной проруби опасно еще и тем, что течением человека может унести под лед, и тогда пострадавшего ждет не только неминуемая смерть, но и поиски в водолазном снаряжении иногда не смогут принести положительных результатов, так как препятствием будет служить ледяной покров на водоеме. Если вы решили принять обряд крещенского купания, не следует пренебрегать мерами предосторожности: купайтесь только в специально оборудованных и охраняемых местах, там, где вам, в случае необходимости, смогут оказать своевременную квалифицированную помощь", - предупредили в пресс-службе.

Для тех, кто планирует на Крещение купаться в проруби, рекомендуется соблюдать следующие правила: перед купанием в проруби желательно разогреть тело, сделав разминку, пробежку; для безопасности перед входом в прорубь нужно надеть шлепанцы или носки; перед погружением глубоко вдохнуть и, задержав дыхание, окунаться в воду; прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю тепла и может привести к шоку от холода; нужно помнить, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание; опасно находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма; если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь; желательно, чтобы у выхода из проруби купающегося кто-нибудь встречал с полотенцем и халатом; после купания нужно растереть себя и ребенка махровым полотенцем и надеть сухую одежду; для профилактики после купания полезно выпить горячий чай, лучше всего из целебных трав, ягод и фруктов.

Кроме того, спасатели обращают внимание граждан на соблюдение требований Правил безопасности на водоемах в зимний период. Рекомендуется не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости; не выходить на тонкие и неокрепшие участки льда; не собираться группами на отдельных участках льда; не приближаться к промоинам, трещинам, прорубям во льду; не выезжать на автомобилях за пределы переправ.

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