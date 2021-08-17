Компания-застройщик прокомментировала ситуацию с уплотнительной застройкой в центре Алматы

Фото: предоставлено жильцами

АЛМАТЫ. 16 АВГУСТА - Строительная компания "Диал-Строй", организовавшая строительство двух высотных домов в центре Алматы, прокомментировала письмо жильцов соседних домов, которые жаловались на неудобство в связи с проводимыми работами, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Ранее местные жители сообщили о том, что с вводом двух многоэтажек в их домах возникли проблемы с энерго- и водоснабжением.





С целью электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Алматы, Алмалинский район, ниже улицы Гоголя, западнее улицы Наурызбай батыра, застройщиком которых является компания, была спроектирована и построена трансформаторная подстанция мощностью 500 кВТ (согласно техническим условиям, выданным АО "АЖК" от 28 марта 2018 года). В соответствии с нормами расчета электропотребления при газифицированном доме, что составляет 2,5 кВТ на квартиру, в среднем объем потребления в вышеуказанных жилых домах составляет 287,5 кВТ, или 57% от имеющейся мощности. В этой связи потребность жителей двух жилых домов, обеспеченных электричеством собственной трансформаторной подстанции, полностью покрыта", - прокомментировали в строительной компании.

Касательно обеспечения водоснабжением в "Диал-Строй" сообщили, что "в соответствии с техническими условиями, выданными ГКП "Алматы Су", осуществлено подключение к магистральному водопроводу, диаметром 300 миллиметров, проходящему по улице Айтеке би, резервное подключение предусмотрено со стороны улицы Гоголя (Д=200 миллиметров)".





При этом в компании заверили, что "текущее подключение не касается наружных инженерных сетей существующих домов, в которых возникают "проблемы с водой".

Также в компании дали пояснение касательно установки шлагбаумов. Сообщается, что это было сделано "по требованию жильцов". "На основании списков, составленных коллегиально жителями домов и предоставленными КСК "Алмалы", каждой квартире, имеющей транспортное средство, были выданы пульты на бесплатной основе (на сегодня выдано 65 пультов). Соответствующие списки жильцов, получивших пульты, имеются и могут быть предоставлены в случае запроса и в соответствии с действующим законодательством. На платной основе пульты выдаются по требованию дополнительных запросов жильцов, на основании списков КСК "Алмалы", - говорится в письме "Диал-Строй".

Отмечается также, что "парковочные места в подземном паркинге пользуются большим спросом у жильцов. На сегодня уже выкуплена большая часть из 44 парковочных мест. На данный момент осталось только 6 свободных парковочных мест".

Кроме того, в компании рассказали, как решается вопрос со зловонной мусоркой, на которую жаловались жители соседних домов.





Компанией оказана спонсорская помощь акимату Алмалинского района в части изготовления и установки крытого павильона для хранения и эксплуатации мусорных контейнерных баков. Установка данных баков запланирована в течение ближайшей недели", - уточняется в письме.

Также сообщается о завершении строительства детского сада, которое велось полностью на средства компании. "В настоящее время в процессе подготовка и согласование соответствующих документов для его ввода в эксплуатацию", - говорится в письме.

Между тем жители неокраинных районов уже вынуждены жить в условиях точечной застройки, которая стала результатом стихийного строительства прошлых лет. Возведение новых зданий в уже сложившихся районах приводит к увеличению нагрузки на социальную инфраструктуру, коммунальные сети, сокращение площадей зеленых насаждений. Слишком плотная застройка, к примеру, в мае этого года привела к ситуации, когда стрела строительного крана во время работ заехала на балкон жилого дома. Кстати, новое строительство развернулось на детской площадке, что, естественно, вызвало возмущение местных жителей.

В частности, в 2006 году против сноса алматинского Дворца школьников жители города организовывали митинги , высказывались на различных площадках, в СМИ. Был создан общественный комитет по защите Дворца пионеров. Он выступил с обращениями в адрес президента республики Нурсултана Назарбаева и генпрокурора Рашида Тусупбекова, инициировал сбор подписей жителей города, поддерживающих идею сохранения детского внешкольного учреждения и передачи его под контроль государства. Общественность Алматы призвала бойкотировать строительство отеля на развалинах детского дворца, где выросло несколько поколений алматинских и казахстанских детей. Обращения к акиму города Имангали Тасмагамбетову тогда не принесли результата, и на месте Дворца пионеров был построен пятизвездочный отель "Риксос Алматы".









В ноябре 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал уплотнительную застройку в Алматы и дал четкое указание прекратить ее.

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