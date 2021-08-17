Компания-застройщик прокомментировала ситуацию с уплотнительной застройкой в центре Алматы

Фото: предоставлено жильцами
Ранее местные жители сообщили о том, что с вводом двух многоэтажек в их домах возникли проблемы с энерго- и водоснабжением.
С целью электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Алматы, Алмалинский район, ниже улицы Гоголя, западнее улицы Наурызбай батыра, застройщиком которых является компания, была спроектирована и построена трансформаторная подстанция мощностью 500 кВТ (согласно техническим условиям, выданным АО "АЖК" от 28 марта 2018 года). В соответствии с нормами расчета электропотребления при газифицированном доме, что составляет 2,5 кВТ на квартиру, в среднем объем потребления в вышеуказанных жилых домах составляет 287,5 кВТ, или 57% от имеющейся мощности. В этой связи потребность жителей двух жилых домов, обеспеченных электричеством собственной трансформаторной подстанции, полностью покрыта", - прокомментировали в строительной компании.
Касательно обеспечения водоснабжением в "Диал-Строй" сообщили, что "в соответствии с техническими условиями, выданными ГКП "Алматы Су", осуществлено подключение к магистральному водопроводу, диаметром 300 миллиметров, проходящему по улице Айтеке би, резервное подключение предусмотрено со стороны улицы Гоголя (Д=200 миллиметров)".
При этом в компании заверили, что "текущее подключение не касается наружных инженерных сетей существующих домов, в которых возникают "проблемы с водой".
Также в компании дали пояснение касательно установки шлагбаумов. Сообщается, что это было сделано "по требованию жильцов". "На основании списков, составленных коллегиально жителями домов и предоставленными КСК "Алмалы", каждой квартире, имеющей транспортное средство, были выданы пульты на бесплатной основе (на сегодня выдано 65 пультов). Соответствующие списки жильцов, получивших пульты, имеются и могут быть предоставлены в случае запроса и в соответствии с действующим законодательством. На платной основе пульты выдаются по требованию дополнительных запросов жильцов, на основании списков КСК "Алмалы", - говорится в письме "Диал-Строй".
Отмечается также, что "парковочные места в подземном паркинге пользуются большим спросом у жильцов. На сегодня уже выкуплена большая часть из 44 парковочных мест. На данный момент осталось только 6 свободных парковочных мест".
Кроме того, в компании рассказали, как решается вопрос со зловонной мусоркой, на которую жаловались жители соседних домов.
Компанией оказана спонсорская помощь акимату Алмалинского района в части изготовления и установки крытого павильона для хранения и эксплуатации мусорных контейнерных баков. Установка данных баков запланирована в течение ближайшей недели", - уточняется в письме.
Также сообщается о завершении строительства детского сада, которое велось полностью на средства компании. "В настоящее время в процессе подготовка и согласование соответствующих документов для его ввода в эксплуатацию", - говорится в письме.
Напомним, что в редакцию Kazakhstan Today поступило письмо от жильцов центра города Алматы, в котором они перечисляют проблемы, вызванные уплотнительной застройкой. В списке оказались перебои с коммуникациями, сложности с парковкой и зловонная мусорка под окнами.
Между тем жители неокраинных районов уже вынуждены жить в условиях точечной застройки, которая стала результатом стихийного строительства прошлых лет. Возведение новых зданий в уже сложившихся районах приводит к увеличению нагрузки на социальную инфраструктуру, коммунальные сети, сокращение площадей зеленых насаждений. Слишком плотная застройка, к примеру, в мае этого года привела к ситуации, когда стрела строительного крана во время работ заехала на балкон жилого дома. Кстати, новое строительство развернулось на детской площадке, что, естественно, вызвало возмущение местных жителей.
Агентство Kazakhstan Today ранее неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то, благодаря горным рекам, считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений. При этом за последние десятилетия город лишился прекрасных исторических зданий, о чем старожилы Алматы сожалеют по сей день.
В частности, в 2006 году против сноса алматинского Дворца школьников жители города организовывали митинги, высказывались на различных площадках, в СМИ. Был создан общественный комитет по защите Дворца пионеров. Он выступил с обращениями в адрес президента республики Нурсултана Назарбаева и генпрокурора Рашида Тусупбекова, инициировал сбор подписей жителей города, поддерживающих идею сохранения детского внешкольного учреждения и передачи его под контроль государства. Общественность Алматы призвала бойкотировать строительство отеля на развалинах детского дворца, где выросло несколько поколений алматинских и казахстанских детей. Обращения к акиму города Имангали Тасмагамбетову тогда не принесли результата, и на месте Дворца пионеров был построен пятизвездочный отель "Риксос Алматы".
В прошедшие годы Алматы также лишился исторического дома губернатора Герасима Колпаковского, старого ТЮЗа, потрясающих садов по проспекту Достык, проспекту аль-Фараби, в заборах ущелья Бутаковское, Ремизовское, Ким-Асар и многого другого.
В ноябре 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал уплотнительную застройку в Алматы и дал четкое указание прекратить ее.
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