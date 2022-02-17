Конкурс Mrs. Globe пройдет в Казахстане

АЛМАТЫ. 16 ФЕВРАЛЯ - Открыта регистрация на первый в истории конкурс Mrs. Kazakhstan Globe 2022, который состоится 14 мая 2022 года в отеле Rixos Almaty, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Mrs. Kazakhstan Globe 2022 - франшиза самого престижного мероприятия в мировой индустрии красоты.

Уже 25 лет конкурс Mrs. Globe открывает миру удивительных женщин из более чем 80 стран - состоявшихся, талантливых, красивых и телом, и душой. А теперь это событие впервые пройдет в Республике Казахстан. Победительница получит драгоценную корону и возможность представить страну в международном финале", - сообщили организаторы конкурса.

На официальном сайте мероприятия уже открыта регистрация на кастинг. Чтобы стать участницей, претендентка должна соответствовать следующим критериям:

1. Гражданка Республики Казахстан

2. Семейное положение: замужем, в гражданском браке, разведена

3. Возраст - 25-45 лет

4. Отсутствие судимости, привлечения к уголовной ответственности

5. Трудоустройство, наличие собственного бизнеса, социального/благотворительного проекта

6. Знание базовых казахских традиций

7. Яркая внешность, ухоженность, стройная фигура, фотогеничность.

Подача заявок продлится до конца февраля 2022 года. Победительница будет определена на торжественной церемонии в финале конкурса 14 мая 2022.

Основная миссия конкурса - раскрыть всему миру истинную красоту современных женщин Казахстана. Продемонстрировать их многогранность: с одной стороны - верность семейным ценностям, уважение многолетних традиций, а с другой - уверенную социальную активность в современном обществе. Каждая участница сможет заявить о себе и своем деле на всю страну, найти деловых партнеров или инвесторов, договориться о будущих коллаборациях и впоследствии масштабировать свой успех.

Победительница Mrs. Kazakhstan GLOBE 2022 получит ценный приз, драгоценную корону, сотрудничество с несколькими брендами и возможность представить Казахстан на международном конкурсе Mrs. Globe.

Организаторы заявляют, что кроме основных титулов Mrs. Kazakhstan GLOBE 2022 - первая, вторая и третья вице-Mrs. Kazakhstan GLOBE 2022, еще десять участниц будут награждены дополнительными титулами от партнеров конкурса с возможностью годового сотрудничества в качестве амбассадора.

Стать гостем конкурса Mrs. Kazakhstan GLOBE и узнать одним из первых имя самой красивой и успешной женщины Казахстана может каждый желающий. Уже совсем скоро откроется продажа билетов на официальных ресурсах мероприятия, но их количество будет ограничено.

Организаторы конкурса обещают яркое шоу, которое Казахстан запомнит надолго. В программе: красная дорожка, роскошный концерт с участием звезд шоу-бизнеса Казахстана и СНГ, дефиле участниц, изысканный гала-ужин в формате Black Tie, торжественная церемония награждения. Звездный состав жюри пока держится в секрете, а вот имена ведущих вечера уже известны - ими станут одни из самых популярных артистов Российской Федерации Анна Седокова и Алексей Воробьев.