Корь подтвердилась у 1600 казахстанцев

Чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса, главный санврач страны лично встретился со школьниками. Во время своей лекции Жандарбек Бекшин подробно и доступно рассказал об основных принципах профилактики вирусных заболеваний. Самым эффективным методом остается иммунизация, отметил лектор. К сожалению, многие родители запрещают своим детям получать вакцины. Но благодаря профилактике в прошлом году санврачам удалось переубедить больше половины отказников, сообщил телеканал "Астана".
Тем не менее заболевших все равно становится больше. На это, по мнению главного санврача, влияют новые генетические линии в штаммах заболевания. У казахстанцев против них иммунитета пока нет.
Там есть две генетические линии - Дублин и Кабул, которые никогда в РК не регистрировали. Поэтому наш иммунитет не распознает эти инфекции. В первую очередь страдают непривитые дети", - отметил председатель Комитета охраны общественного здоровья Минздрава РК Жандарбек Бекшин.
На встрече лектор ответил на вопросы, а самым активным ученикам вручил памятные подарки. Кстати, школьники могут получать прививки прямо в учебном заведении.
Мы прививаем в школе 6-летних детей согласно прививочному календарю против дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротит. Главная для нас проблема - это начальное звено. Они наиболее уязвимы, у них нет иммунитета, и плохо соблюдается гигиена. Процент нас пока не устраивает, мы охватили 80%", - прокомментировала врач-педиатр дошколько-школьного отделения поликлиники №9 Астаны Ирина Гатиятуллина.
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