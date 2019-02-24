Корь подтвердилась у 1600 казахстанцев

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Корь подтвердилась более чем у 1600 казахстанцев. Для сравнения: в начале этой недели число заболевших было около 900. При этом о вспышке говорить пока рано, отмечают эпидемиологи, передает Kazakhstan Today.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса, главный санврач страны лично встретился со школьниками. Во время своей лекции Жандарбек Бекшин подробно и доступно рассказал об основных принципах профилактики вирусных заболеваний. Самым эффективным методом остается иммунизация, отметил лектор. К сожалению, многие родители запрещают своим детям получать вакцины. Но благодаря профилактике в прошлом году санврачам удалось переубедить больше половины отказников, сообщил телеканал " Астана ".

Тем не менее заболевших все равно становится больше. На это, по мнению главного санврача, влияют новые генетические линии в штаммах заболевания. У казахстанцев против них иммунитета пока нет.

Там есть две генетические линии - Дублин и Кабул, которые никогда в РК не регистрировали. Поэтому наш иммунитет не распознает эти инфекции. В первую очередь страдают непривитые дети", - отметил председатель Комитета охраны общественного здоровья Минздрава РК Жандарбек Бекшин.

На встрече лектор ответил на вопросы, а самым активным ученикам вручил памятные подарки. Кстати, школьники могут получать прививки прямо в учебном заведении.

Мы прививаем в школе 6-летних детей согласно прививочному календарю против дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротит. Главная для нас проблема - это начальное звено. Они наиболее уязвимы, у них нет иммунитета, и плохо соблюдается гигиена. Процент нас пока не устраивает, мы охватили 80%", - прокомментировала врач-педиатр дошколько-школьного отделения поликлиники №9 Астаны Ирина Гатиятуллина.

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