Коворкинг-центр для молодежи открыли в Алматы

Алматы. 19 июня. Kazakhstan Today - В Алматы на базе городского филиала партии "Nur Otan" открылся первый в стране коворкинг-центр "Jas Otan" , передает Kazakhstan Today.

По принципу Open Space новый молодежный центр разделили на несколько зон: IT station, Reading platform с библиотекой на 1000 книг, Meeting room для проведения семинаров, тренингов и другие. Все это стало возможным благодаря поддержке известных меценатов города Амиржана Набиева, Вячеслава Банщикова и Кайыржана Мимикенова.

В рамках реализации Пяти социальных инициатив Елбасы в городе также планируется построить 38 общежитий на 20 тысяч мест. Уже сдано в эксплуатацию четыре общежития, на подходе открытие еще пяти. За два года 200 молодых семей обрели жилье по городской программе "Алматы жастары". Особое внимание уделяется профессиональному и техническому образованию. Сегодня бесплатно осваивают рабочие и сервисные специальности уже более 30 тысяч молодых людей.

Сегодня же в новом коворкинг-центре председатель городского филиала партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек вручил партийные билеты новым членам объединения. Среди них руководитель клуба казахского языка Марина Фалеева, многократный чемпион Казахстана и Паралимпийских игр Азамат Оразбек, юный композитор Галамат Бейсекожа, призер "ТОП-100 лучших стартап-проектов в сфере медицины" в Сингапуре Алина Ачилова, руководитель "L-Generation" Эдуард Ли, телеведущая Диана Скатова, актер театра "Арлан" и чемпион страны по панкратиону Шалкар Кудайберген.

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