Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Кратковременное похолодание ожидается в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Холодный антициклон , сместившийся на северные и восточные районы Казахстана с Западной Сибири, в ближайшие сутки распространится на центральные, южные и юго-восточные области республики и вызовет похолодание и в этих районах", - говорится в прогнозе погоды "Казгидромета" на 16-18 мая.

Вместе с тем синоптики отмечают, что майские процессы неустойчивы, и уже 17-18 мая ожидается смена северных воздушных потоков на западные и быстрое повышение температуры воздуха на большей части Казахстана.

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