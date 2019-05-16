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Кратковременное похолодание ожидается в Казахстане

15.05.2019, 13:27 7669
Кратковременное похолодание ожидается в Казахстане
Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Кратковременное похолодание ожидается в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
 

Холодный антициклон, сместившийся на северные и восточные районы Казахстана с Западной Сибири, в ближайшие сутки распространится на центральные, южные и юго-восточные области республики и вызовет похолодание и в этих районах", - говорится в прогнозе погоды "Казгидромета" на 16-18 мая.

 
Вместе с тем синоптики отмечают, что майские процессы неустойчивы, и уже 17-18 мая ожидается смена северных воздушных потоков на западные и быстрое повышение температуры воздуха на большей части Казахстана.
 

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