Куанышбек Искаков ознакомился с деятельностью объектов Кызылорды

Кызылорда. 4 июля. Kazakhstan Today - Новый аким Кызылординской области Куанышбек Искаков ознакомился с деятельностью объектов города Кызылорда, посетил городской автобусный парк, реконструкцию центрального городского стадиона имени Г.Муратбаева и Кызылординскую ТЭЦ, сообщили в пресс-службе областного акимата.

Помимо запланированных по плану объектов посещения, руководитель области внепланово и без предупреждения ознакомился с работой общественного транспорта, добравшись до поселка Тасбугет на городском маршрутном автобусе № 11. В салоне автобуса Куанышбек Искаков пообщался с пассажирами, выслушал их пожелания и предложения, а также и призвал к оперативному обмену мнению посредством своего Твиттер-аккаунта.

Кроме того, глава региона побывал в микрорайоне "Саулет", жители которого жаловались на образование стихийной мусорной свалки у канавы с подпочвенными водами. Глава региона поручил и.о. акима города Бектасу Нуриддинову решить данный вопрос в течение месяца.

Глава региона посетил автобусный парк, насчитывающий 26 внутригородских и 6 пригородных маршрутов, на которых работает 758 автомобилей. В том числе большой вместимости-112, средней вместимости-293, малой вместимости-343 автобуса.

112 автобусов нового образца большой вместимости оснащены видеокамерами, приспособлениями и специальными приспособлениями для посадки инвалидов (аппарелями). Кроме того, в 2018 году приобретены 10 единиц автобусов марки "ПАЗ 32054", в настоящее время обслуживающего пассажиров по маршруту №2. В ТОО "Автобусный парк" Кызылорда " трудоустроено 450 человек.

Также Куанышбек Искаков ознакомился с ходом реконструкции центрального стадиона имени Г.Муратбаева, построенного в 1969 году. Отметим, что в 2001 году была произведена полная реконструкция стадиона, в последующие годы проводилась частичная замена и ремонт его конструкций. Сейчас вместимость стадиона составляет 7000 мест, общая площадь объекта - 16700 кв.м.

В августе 2018 года была начата реконструкция стадиона, работы планируется завершить до конца месяца. Компания-подрядчик, ТОО "Интегрострой", выполнит замену искусственного газона на футбольной площадке и сидений на трибуне, установит металлический навес с облицовкой сайдингом, а также произведет замену отопительной, дренажной, канализационной и водопроводной систем и установку бетонных и железобетонных конструкций.

Аким области встретился с игроками футбольного клуба "Кайсар".

Хочу передать вам пламенный привет от Крымбека Елеуовича и пожелать удачи в предстоящей игре с "Шахтером". Мы, со своей стороны, окажем вам всю необходимую поддержку, чтобы вы и впредь радовали своих болельщиков новыми победами", - сказал глава региона.

В свою очередь, кайсаровцы поблагодарили за качественную реконструкцию стадиона согласно современным требованиям.

В завершение Куанышбек Искаков ознакомился с ходом подготовки к отопительному сезону 2019-2020 гг. в ГКП "Кызылординская ТЭЦ". Как сообщил директор ГКП "КТЭЦ" Руслан Нурмагамбетов, подготовка ведется согласно графику, часть средств на текущий ремонт установок, остатки резервного мазутного топлива хранятся в нормативно-эксплуатационном фонде филиалов предприятия.

Вместе с тем, на 1 июля 2019 г. на предприятии имеется дебиторская задолженность 388,7 млн.тенге, в том числе долги жителей многоэтажных домов составляют 328,4 млн. тенге, жителей частного сектора - 54,4 млн.тенге, объектов малого и среднего бизнеса - 54,4 млн.тенге и бюджетных учреждений - 1,96 млн.тенге. Дебиторская задолженность пользователей электроэнергии составляет 132,0 млн.тенге, в том числе: ТОО "Энергосервис" - 70,0 млн.тенге, ГКП "Кызылорда СуЖ‰йесі" - 62,0 млн.тенге", - сообщил Руслан Нурмагамбетов.

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