Легендарное Орбулакское сражение ожило на глазах у талдыкорганцев

Талдыкорган. 20 октября. Kazakhstan Today - В рамках реализации программы Лидера нации "Рухани жангыру" и статьи "Семь граней Великой Степи" на ипподроме города Талдыкоргана состоялось уникальное событие - историческая реконструкция Орбулакского сражения, передает корреспондент агентства.

На грандиозное мероприятие, посвященное 750-летию Золотой Орды съехались представители международных и региональных организаций, почетных консульств, культурных центров, республиканские СМИ, а также известные актёры и блогеры.

Реконструкция Орбулакского сражения стала социально значимым способом репрезентации прошлого. Оживление истории сражения в ходе казахско-жунгарской войны, в котором казахи во главе с Жангир-ханом и Жалантос-батыром в 1643 году одержали победу над превосходящей армией Эрдэни батура, не смогло не оставить эмоциональных впечатлений.

Зрители внимательно следили за каждым действием, происходящим на главной сцене. Атмосфера настолько завораживала публику, которая начинала забывать о том, что перед ними актёры и профессиональные каскадёры.

Напомним из истории, определяющую роль в битве сыграл рельеф местности, где происходило сражение. Тактикой ведения боевых действий стал окопный метод. Исследователи отмечают, что Жангир применил ряд сложных тактических приемов из арсенала военного искусства казахов.

Основную атаку жунгарской конницы приняли на себя 300 джигитов. А другие 300 казахских воинов во главе с Жангир-ханом находились в засаде. Заняв выгодную и труднодоступную позицию в горах, казахские джигиты подвергли противника массированному обстрелу. Это был первый в мировой истории прецедент после сражения 300 спартанцев против 200-тысячной армии персов.

Финал боевых действий, происходящих на ипподроме, пробуждавший чувство патриотизма и до глубины души, тронувший каждого, сорвал бурные аплодисменты. Вместе с гостями и жителями города на массовое мероприятие пришёл и аким Алматинской области Амандык Баталов.

Орбулакское сражение вошло в мировую летопись как символ боевой славы и военного мастерства, как яркий пример сплоченности, приведший к удивительной победе. Мы в неоплатном долгу перед бесстрашным подвигом предков, защитивших наши просторные степи и величественные горы. Поэтому молодое поколение должно бережно хранить мир, свободу и независимость, подаренные нам, сохраняя единство, дружбу и согласие. Уверен, что сегодняшний день многим запомнится. Помните, очень важно знать и ценить свое великое прошлое, чтобы успешно строить настоящее и будущее", - сказал глава региона Амандык Баталов.

Действительно, воссоздание исторического сражения активизирует память о том, чем жили предки.





Своими впечатлениями на этот счёт поделился политолог, журналист Бахытжан Бухарбай. "Я крайне рад присутствовать и быть частью данного события. Думаю, это правильно популяризировать такие проекты, как воссоздание исторической реконструкции Орбулакского сражения. Использование именно такого способа воспроизведения истории направит молодёжь вовлечено интересоваться прошлым предков и воспитывать дух патриотизма. Так, что организаторы реализовали интересное и незабываемое мероприятие", - сказал гость.

Отметим, организаторами стали управление внутренней политики, при поддержке акимата Алматинской области.

Таким образом, было замечено около 1500 участников массовых действий. Это каскадеры, лучники, актеры и массовка. Для 150 лошадей, на которых ездили наездники, были подготовлены военные амуниции. Также были воссозданы и другие предметы военного искусства.

В боевых действиях участвовали популярные казахстанские актёры Асылхан Толепов, Аян Отепберген, Болат Абильманов и казахстанский боксер Ибрагим Ескендир.

Ещё более полное погружение в атмосферу номадов оказала демонстрация национальных спортивных игр "Jamby aty", "Sadaq aty", шоу "Qusbegi", выставки современного войска и казахских национальных изделий, шоу-представления, а также модный показ современных нарядов в национальном стиле из коллекции известного казахстанского дизайнера Aya Bapani.

Кроме этого, для гостей, пришедших в национальном костюме были розданы бесплатные угощения food сourt "BAУ YRSAQ PARTY" и "Qymyz BAR", а для детей были установлены детские площадки.

Еще одним интересным событием стало приготовление 2 тонн баурсаков. Данный факт был отмечен и занесён книгу рекордов Казахстана.

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