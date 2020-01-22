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Магистрантов Академии правосудия отчислили после скандальной стажировки в Германии

21.01.2020, 11:58 8047
Магистрантов Академии правосудия отчислили после скандальной стажировки в Германии
Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Восьмерых веселых магистрантов Академии правосудия отчислили после скандальной стажировки в Германии, передает Kazakhstan Today.
 
Также со всех них взыскали денежные расходы, которые понесло государство за их обучение и зарубежную стажировку, сообщает "Хабар 24".
 
Ранее на YouTube появилась видеозапись, на которой несколько молодых людей пьют алкоголь, танцуют и веселятся. По сообщению автора, именно так проходила почти двухнедельная стажировка магистрантов Академии правосудия в Германии.
 
 

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