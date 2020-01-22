Магистрантов Академии правосудия отчислили после скандальной стажировки в Германии

Также со всех них взыскали денежные расходы, которые понесло государство за их обучение и зарубежную стажировку, сообщает "Хабар 24".
Ранее на YouTube появилась видеозапись, на которой несколько молодых людей пьют алкоголь, танцуют и веселятся. По сообщению автора, именно так проходила почти двухнедельная стажировка магистрантов Академии правосудия в Германии.
По информации пресс-службы Верховного суда РК, ряд должностных лиц, которые были ответственны за учебную работу и организацию прохождения стажировки, в настоящее время в Академии не работают.
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