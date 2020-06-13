Актау. 12 июня. Kazakhstan Today - Мангистауская область обладает уникальным потенциалом развития туризма, передает Kazakhstan Today.

Мангистау - край, обладающий уникальным потенциалом развития туризма. Причем любого вида. Здесь есть всё: сакральные и священные места, природные шедевры, уникальный быт и вековые традиции. С целью развития и пропаганды направления туризма акиматом Мангистауской области и управлением инвестиций и развития туризма региона организована первая фото-экспедиция по сакральным, священным местам и природным красотам Мангистау.

Члены экспедиции, а это именитые фотографы-профессионалы со всего Казахстана, посетили и запечатлели несколько десятков уникальных мест Мангистау в различное время суток, чтобы раскрыть красоту достопримечательностей полуострова всему миру. В объективы попали и обычаи, традиции, быт жителей края, который называют родиной шубата.

Мангистау - это земля, красотой природы которой невозможно насытиться, а сакральность и магическая аура заставляют возвращаться сюда вновь и вновь", - отметили на брифинге члены экспедиции.

Основной целью фотоэкспедиции, которая проходила с 7 по 10 июня, было показать зарубежным странам загадочные и красивые, живописные места, казахское традиции, культуру и искусство.

Члены общественного объединения "Фотоонер" за 4 дня посетили Тупкараганский, Мангистауский, Каракиянский районы и впервые сделали снимки святых мест области в утреннее и ночное время. Особенность еще и в том, что участники экспедиции фотографировали загадочные места Мангистау, такие как Бозжыра, Ыбыкты, Тамшалы, Жыгылган, Саура, Шеркала, Айракты и др.

Невозможно насытиться красотой природы Мангистау. Это край, где глубоко чтят обычаи и традиции казахского народа. Здесь хорошо развито верблюдоводство, поэтому Мангистау считают родиной шубата. Эту уникальность мы хотим передать потомкам, и фотографии как инструмент вместо тысячи слов", - отметил фотограф Туркестанской области, член ОО "Фотоонер" Максат Шагырбай.

Наряду с достопримечательностями Мангистау, члены экспедиции посвятили последний день рабочей поездки набережной Актау. Точнее, запечатлели моменты вечерних прогулок горожан, то, как играют дети, молодежь поёт, взрослые на пробежке и т.д.

Во время экспедиции было запланировано проведение мастер-класса для молодых фотографов. Однако из-за карантина это мероприятие было перенесено. В будущем планируется провести обучающий мастер-класс онлайн.

Таким образом 7-я экспедиция членов общественного объединения "Фотоонер", которая проходила в каждом регионе, состоялась и в Мангистау.

Фотография - это одно понятие, но несколько жанров. Если один фотограф снимает природу, другой занимается образом человека, третий захватывает туристический потенциал. Когда мы ищем в Интернете красивые места мира, нам система находит профессиональные фотографии. А нам в основном поисковик предоставляет некачественные фотографии, сделанные любителями. Поэтому мы взялись за это дело", - добавил преподаватель Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова, член ОО "Фотоонер" Онгарбек Алхаров.

Фотографии с поездки экспедиции "Шежирели Мангистау" можно посмотреть на сайте www.photooner.kz.

Стоит отметить, что подобные поездки будут продолжены.

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