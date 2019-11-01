Мангистауских энергетиков подозревают в создании ОПГ

Должностные лица этих организаций подозреваются в организации группы, которая путем хищения при сборе с потребителей Мангистауской области денежных средств за электроэнергию, причинила государству ущерб на сумму более 90 млн тенге, сообщили в департаменте экономических расследований Мангистауской области.
По данным портала "Лада", пятерых подозреваемых по этому делу водворили в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается, иные подробности не разглашаются в интересах следствия.
Напомним, недавно в Восточном Казахстане осудили главу управления энергетики и ЖКХ за хищение бюджетных средств.
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