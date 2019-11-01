Мангистауских энергетиков подозревают в создании ОПГ

Актау. 31 октября. Kazakhstan Today - В Мангистауской области в отношении должностных лиц ТОО "МАЭК-Казатомпром", ТОО "AllianceEnergoSnab-Актау" и ТОО "Электр Жуйелери" проводится досудебное расследование по факту создания, руководства и участия в организованной преступной группе, передает Kazakhstan Today.

Должностные лица этих организаций подозреваются в организации группы, которая путем хищения при сборе с потребителей Мангистауской области денежных средств за электроэнергию, причинила государству ущерб на сумму более 90 млн тенге, сообщили в департаменте экономических расследований Мангистауской области.

По данным портала " Лада ", пятерых подозреваемых по этому делу водворили в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается, иные подробности не разглашаются в интересах следствия.





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