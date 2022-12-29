Мажилисмен потребовал раскрыть данные о принадлежности земель высокопоставленным чиновникам Дополнено
В Усть-Каменогорске земли принадлежат Даниалу Ахметову, в Павлодаре - Бакауову, в пригороде Астаны - Шукееву
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Берик Дюсембинов в ходе обсуждения на пленарном заседании проекта поправок в КоАП по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель призвал министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева прямо рассказать общественности о том, каким высокопоставленным чиновникам принадлежат земли.
Вы выступили с красивым докладом о том, что возвращаются тысячи гектаров. Но я хочу рассказать вам, что по этому поводу думает народ. В какую бы область вы ни поехали, земли и по левую, и по правую сторону принадлежат акимам. Нет возвращенных земель. Простой народ, фермеры и аграрии нуждаются в пастбищах и землях, но богачи так и сидят на местах (перевод с государственного языка. - Прим. автора)", - цитирует мажилисмена издание "Казправда".
По мнению Берика Дюсембинова, население не может воспользоваться пастбищными землями.
Кто вам мешает вывесить список тех, кому принадлежат эти земли? Если поедете в Усть-Каменогорск, то там все земли Даниала Ахметова, в Павлодаре - Бакауова, в пригороде Астаны - Шукеева. Все боятся сказать об этом! Те тысячи гектаров, которые вы упомянули в своем докладе, - это все ложь! Люди возмущены, они не могут найти пастбища для выпаса скота. Когда вы перестанете лишь выступать с красивыми докладами и наконец-таки возьмете уже в руки ситуацию?! Почему вы стесняетесь написать на доске, как зовут владельцев земель?" - возмутился депутат.
Однако министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев выразил несогласие с депутатом.
Я не могу согласиться с вашим мнением о том, что мы защищаем земли акимов и не трогаем их. Потому что мы вернули 5,2 млн гектаров земли. Чьи это земли? Тех акимов, которые раньше были, земли олигархов. В предстоящем году вернем еще 5 млн гектаров земли... Если пользуются землей на законных основаниях, то мы не можем трогать. Но, если выяснится, что земля приобретена незаконным способом, мы возвращаем ее через суд и они тоже сами возвращают. Вы говорите, что возвращение 5,2 млн гектаров - ложь, но мы готовим интерактивную карту, чтобы каждый казахстанец смог увидеть", - высказался министр.
В кулуарах мажилиса Карашукеев сообщил, что в Минцифры разрабатывают интерактивную карту и по мере ее готовности можно будет узнать, кто владеет землями в Казахстане.
Сейчас интерактивную карту коллеги из МЦРИАП готовят, и по готовности вы там увидите, что по этой карте, в каких областях какие земли вернули. Пофамильно я вам не скажу, но крупные участки вернули… По персоналиям на этой интерактивной карте будет видно. Абсолютно не боюсь (называть фамилии. - Прим. ред.). Там внутри 8-10 тысяч человек. Я вам всех, что ли, буду называть? Смотрите интерактивную карту. Там есть большие участки, конечно, они не принадлежали простым людям. Там тысяча человек, тысяча предприятий, земли которых вернули. Это немаленький объем земли. Я сейчас не готов назвать, потому что у меня на руках нет этого списка, дайте запрос, мы дадим вам полностью", - цитирует Карашукеева Zakon.kz.
Дополнено 28.12.2022, 12.38
Депутаты приняли поправки в Административный кодекс по вопросам госконтроля за использованием и охраной земель, одобрили в первом чтении.
Законопроект устанавливает административную ответственность за нарушения положений земельного законодательства.
Согласно законопроекту, должностных лиц акиматов будут наказывать за незаконное предоставление права на земли сельхозназначения иностранным землепользователям, пастбищных угодий, предназначенных для выпаса сельхозживотных личного подворья, и др.
Документ предусматривает ответственность субъектов земельных правоотношений за уничтожение или незаконное снятие плодородного слоя почвы, за неуведомление в случае совершения отчуждения права землепользования на землях сельхозназначения.
Акиматы наделяются полномочиями по рассмотрению административных дел в сфере геодезии, картографии и пространственных данных.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству совместно с акиматами регионов создать мониторинговую карту распределения земель для удовлетворения потребностей сельчан в пастбищах. По его словам, дефицит пастбищ вокруг населенных пунктов составляет около 8,8 миллиона гектаров. В государственную собственность возвращено около 5,2 миллиона гектаров сельхозземель.
Дополнено, 28.12.22, 15.18
Комментируя поднятую проблему, председатель мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что ведомствам предстоит провести масштабную комплексную работу.
Минсельхоз, Генпрокуратура и соответствующие госорганы, депутаты, политические партии должны совместно обратить внимание на данный вопрос. Нужно делать конкретную работу, а не только на словах. В течение лета депутаты объезжали регионы и проводили обсуждения на эту тему. Однако этого недостаточно", - заявил Кошанов.
По его словам, в 2023 году этим вопросом должны заняться министерство совместно с генеральной прокуратурой и экспертами.
Это проблема, которая накапливалась годами. Нельзя сказать, что она будет решена через год. В частности, мы должны создать условия для увеличения поголовья скота. Поэтому в аулах важно обеспечить соответствующие пастбища. Присоединяюсь к мнению, что в этом направлении недостаточно работы, которую выполняет министерство. Каждый гектар возвращенной земли должен быть открыт для населения страны", - добавил председатель мажилиса.