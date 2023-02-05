МЧС намерено привлекать к ответственности туристов, которых приходится искать спасателям
Фото: ДЧС Туркестанской области
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана планирует на законодательном уровне урегулировать привлечения к ответственности туристов.
В текущий зимний период спасательными подразделениями осуществлено 14 поисково-спасательных работ по поиску 147 туристов, которые, путешествуя в горной местности, не смогли самостоятельно определить маршрут движения для возвращения домой", - сообщили в МЧС РК.
Отмечается, что ввиду отсутствия в территориальных подразделениях МЧС сведений о маршрутах следования данных туристов спасателями затрачивается большое количество ресурсов и времени на их поиски. В условиях горной местности, низких температур, осадков и других сложных климатических условий время реагирования является ключевым фактором, влияющим на жизнь и здоровье людей.
В этой связи МЧС инициировано предложение в закон "О туристской деятельности в Республике Казахстан" в части информирования территориальных подразделений МЧС о маршрутах следования туристов и наделения правами уполномоченного органа в сфере гражданской информирования территориальных подразделений МЧС о маршрутах следования туристов защиты определять порядок информирования территориальных подразделений МЧС о маршрутах их передвижения. Данные нормы планируется реализовать в рамках разрабатываемого закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам гражданской защиты. В дальнейшем МЧС планирует на законодательном уровне урегулировать процедуру привлечения к ответственности туристов за игнорирования вышеуказанных норм", - уточнили в министерстве.
По данным ведомства, подразделениями МЧС на постоянной основе проводится агитационная работа среди населения с раздачей памяток о соблюдении правил безопасности при туристических походах, ведутся разъяснительные работы по необходимости информирования наших подразделений о маршрутах туристов, также проводится активная работа в социальных сетях. Кроме того, создаются специальные контрольно-спасательные пункты в горных местностях, на которых осуществляется круглосуточное дежурство спасателей.
На сегодняшний день ведется работа по созданию единой системы туристской навигации и запуска мобильного приложения смарт-навигатор Tau Go для любителей походов в горы, который будет интегрирован с базой ДЧС. Проводится работа по оцифрованию туристических маршрутов в горной местности с привязкой к системе 2ГИС (электронный справочник с картой местности), которая будет работать в офлайн-режиме. На маршрутах следования туристов устанавливаются информационные щиты с указанием телефонов экстренных служб и соблюдения мер безопасности. Также на отдельных участках горной местности Алматы построены 15 горных хижин, в которых туристы смогут переждать и получить аварийный комплект первой помощи. Рядом с хижинами установлены тревожные кнопки для передачи спутникового сигнала SOS на пульт "112" и "109" службы спасения (на стадии подключения)", - сообщили в МЧС.
Напомним, в начале года в течение нескольких дней проводилась спасательная операция по эвакуации туристов, застрявших в районе Бартогайского водохранилища.
Рано утром 3 января поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе в 80 километрах от села Шелик в горной местности потерялась семья из семи человек (четверо мужчин, две женщины и ребенок), которые второго января 2023 года на двух автомашинах выехали из Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой. Вечером 3 января спасатели, не доезжая до обсерватории астрофизического института имени Фесенкова, обнаружили около 40 автомашин. Сообщается, что у многих авто закончилось топливо. Спасатели произвели дозаправку автомашин и произвели частичную эвакуацию людей с машинами в колонне.
Эвакуация оставшихся в снежном заносе людей и техники усложнялась тремя лавинами, сошедшими на дорогу. По состоянию на 09.00 5 января 2023 года из снежного заноса был эвакуирован 81 человек (57 мужчин, 16 женщин и 8 детей), вызволено 22 единицы автотехники. 5 января 2023 года в 21.45 все застрявшие в снежном заносе на Бартогайском водохранилище были эвакуированы.
Всего в аварийно-спасательных работах были задействованы около ста человек и порядка 40 единиц техники департамента по ЧС, РОСО, департамента полиции, облздрава, МИО, добровольцев-волонтеров.
Кроме того, сообщалось о поисках в горах Туркестанской области 12 человек.