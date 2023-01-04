Второго января 2023 года они на двух легковых автомашинах выехали из Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой

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Алматы. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области в 80 километрах от села Шелик на Бортогайском водохранилище пропала семья из семи человек: четверо мужчин, две женщины и ребенок, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.





Сообщение о пропаже семи человек в горной местности поступило 3 января в 8.00.





Уточняется, что второго января 2023 года они на двух легковых автомашинах выехали из Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой.





Поиски потерявшихся людей проводятся силами департамента по ЧС, Республиканского оперативно-спасательного отряда, местных исполнительных органов и районного отдела полиции. В поисках задействован дрон", - говорится в сообщении ведомства.





Дополнено 03.01.2023, 17.45





Для расширения зоны поиска на место пропажи людей в 17.00 выехала вторая группа Республиканского оперативно-спасательного отряда. Задействованы снегоходы-болотоходы МАРШ.



