03.01.2023, 16:45 23886
В районе Бортагойского водохранилища пропала семья из семи человек Дополнено
Второго января 2023 года они на двух легковых автомашинах выехали из Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой
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Алматы. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области в 80 километрах от села Шелик на Бортогайском водохранилище пропала семья из семи человек: четверо мужчин, две женщины и ребенок, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Сообщение о пропаже семи человек в горной местности поступило 3 января в 8.00.
Уточняется, что второго января 2023 года они на двух легковых автомашинах выехали из Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой.
Поиски потерявшихся людей проводятся силами департамента по ЧС, Республиканского оперативно-спасательного отряда, местных исполнительных органов и районного отдела полиции. В поисках задействован дрон", - говорится в сообщении ведомства.
Дополнено 03.01.2023, 17.45
Для расширения зоны поиска на место пропажи людей в 17.00 выехала вторая группа Республиканского оперативно-спасательного отряда. Задействованы снегоходы-болотоходы МАРШ.
Как сообщалось ранее, из снежного плена в Жамбылской области спасли 110 человек, в том числе 37 детей.
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03.01.2023, 20:04 12346
Жители Жанатаса остались без тепла и электричества из-за сильного ветра, введен режим ЧС
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Тараз. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Жанатасе сильный ветер обрушил 20 столбов электропередач, сообщает акимат Жамбылской области.
В Сарысуском районе продолжается сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду.
Мощности отдельных генераторов ГКП "ЖаңатаСуЖылу" недостаточно для работы в таких условиях.Установлено падение 20 столбов электропередач линий", - проинформировали в акимате.
Ремонтно-восстановительные работы начнутся после ослабления ветра.
Кроме того, произошло охлаждение установки на подстанции "Шахан". Принято решение слить воду из системы теплоснабжения Жанатаса.
Решением акима Сарысуского района введен режим чрезвычайной ситуации природного характера.
В трех школах подготовлены пункты обогрева, где жители обеспечиваются горячим питанием. Подача тепла будет осуществляться после восстановления линии электропередач. Подача питьевой воды осуществляется по графику", - сообщили в ведомстве.
В Таразе сильный ветер сорвал баннеры, установленные на 8 билбордах и окнах зданий в комплексе "Көне Тараз". Также ветер порвал государственный флаг в Парке первого президента.
В массивах Кумшагал, Культоган отключился фидер. Аварийно - восстановительная бригада ТОО "ТГЭС" провела проверку. На данный момент ведутся работы по устранению неполадок", - рассказали в облакимате.
Также из-за сильного ветра отключился 628-й трансформаторный узел на территории района "Зеленый ковер", позже подача электричества была восстановлена.
В Жамбылской области 3 января отмечается сильная метель с порывами ветра до 50 метров в секунду. Закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог Б.Момышулы - Колтоган - Кошкарата - Кызтоган, Куюк - Карабастау - Каратау - Жанатас - Саудакент, на участке Тараз - Шымкент с 534-й по 593-й километры, сообщает Polisia.kz.
Природная стихия бушует на большей части страны. В большинстве областей РК перекрыто движение автотранспорта на трассах.
03.01.2023, 18:45 15456
В Экибастузе идет ликвидация последствий аварии на водопроводе
Фото: МЧС РК
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Экибастуз. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 3 января с 06.00 силами Экибастузского гарнизона спасателей проводится откачка воды с поврежденного участка, информирует Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В 11.00 в работниками ГКП "Горводаканал" и ТОО "Инженерные сети" начаты ремонтные работы по замене поврежденного участка и отключению трубопровода технической воды диаметром 500 мм.
Тепло и водоснабжение в городе подается в штатном режиме (в работе 5 котлоагрегатов и в резерве 5). Температура наружного воздуха - 2 градуса", - говорится в сообщении ведомства.
В МЧС уточнили, что производится соединение муфты с параллельным откачиванием воды.
На 16.00 уровень воды в резервуарах подпитки теплосети составляет 7,5 метров при критическом 1,6 метров. Подпитка резервуаров ТЭЦ составляет 900 тонн в час (подпитка теплосетей 600 тонн в час). На данный момент подпитка производится с трубопровода питьевой воды диаметром 150 мм (150 тонн в час)", - рассказали в пресс-службе.
Развернут пункт обогрева на базе вахтовки и командно-штабной машины (КУНГ), а также волонтерами "Vita" организовано горячее питание.
Отмечается, что объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Как сообщалось ранее, 3 декабря при проведении ремонтных работ ГКП "Горводоканал" города Экибастуза был поврежден технический водопровод диаметром 500 мм, предназначенный для ТЭЦ Читать:
Напомним, 27 ноября 2022 года произошла крупная авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП.
По словам первого вице-премьера Романа Скляра, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика. В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией. Это отказ всей системы, который был делом времени.
8 декабря в Экибастузе был отменен режим чрезвычайной ситуации. Читать:
03.01.2023, 14:11 28486
Кызылординцы остались без электричества из-за аварии
Проблемы с линиями электропередач возникли из-за непогоды
Фото: Facebook/ЖКХ Кызылорда
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Кызылорда. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - По информации Кызылординской распределительной электросетевой компании, проблемы с линиями электропередач возникли из-за непогоды.
Из-за погодных условий в некоторых районах города в настоящее время возникают проблемы с линиями электропередач", - сказано в сообщении городской РЭК.
В настоящее время ведутся ремонтные работы. Подачу электроэнергии обещают восстановить в ближайшее время.
Как сообщалось ранее, сегодня на юге страны синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега.
02.01.2023, 18:02 52151
Пассажиры самолета, следовавшего из Ташкента в Алматы, получили травмы Дополнено
Авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности
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Алматы. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Рейс KC 128 вылетел в 14:35 местного времени. Во время полета авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. 7 пассажиров получили травмы. Авиалайнер приземлился в Алматы в 16:45.
Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта. В аэропорту пассажиров ожидают машины скорой помощи для оказания помощи. Авиакомпания сожалеет о произошедшем и окажет всяческую помощь пассажирам рейса. По факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами", - говорится в сообщении пресс-службы Air Astana.
Дополнено 02.01.2023, 18.33
По предварительной информации в результате инцидента пострадали пять человек. Из них от госпитализации отказались 4 пассажира с различными ушибами и ожогами. Им оказана первоначальная медицинская помощь. Гражданка Узбекистана с подозрением на закрытый перелом шейного позвоночника госпитализирована бригадой скорой помощи, сообщает пресс-служба КГА.
02.01.2023, 12:13 56791
В Темиртау автомобиль сбил четверых пешеходов
По некоторым данным, пострадали двое детей и двое взрослых, переходивших дорогу
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Темиртау. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент произошел незадолго до новогодней ночи. Всех четверых госпитализировали.
ДТП попало на камеры видеонаблюдения. По предварительной версии, автомобиль занесло на перекрестке и задней частью корпуса сбило пешеходов, сообщает Megapolis.kz.
По некоторым данным, пострадали двое детей и двое взрослых, переходивших дорогу.
31.12.2022, 08:58 122591
В Экибастузе повредили водопровод, предназначенный для ТЭЦ
Фото: Акимат Экибастуза/Instagram
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Экибастуз. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера при проведении ремонтных работ ГКП "Горводоканал" города Экибастуза был поврежден технический водопровод диаметром 500 мм, предназначенный для ТЭЦ, информирует акимат города.
В ведомстве уточнили, что с системой обеспечения города питьевой водой данное повреждение не связано.
На 22.11 30 декабря ТЭЦ работает в штатном режиме, запас воды на ТЭЦ достаточный для бесперебойной работы. На месте аварии работают специалисты ГКП "Горводоканал", - сказано в сообщении.
На место аварии прибыли аким области Асаин Байханов, его первый заместитель Хасар Хабылбеков, аким города Экибстуза Аян Бейсекин, начальник ДЧС Павлодарской области Жасулан Джумашев, мобилизованы ресурсы службы ЧС, ГКП "Горводоканал", ТОО "Экибастузтеплоэнерго".
Работы по устранению повреждения были завершены в 00.51 31 декабря.
В настоящее время ведется запуск системы. Специалисты коммунальных служб продолжат работы на месте до полного заполнения системы, которое потребует некоторого времени. Все процессы находятся на контроле специалистов", - добавили в пресс-службе.
Напомним, крупная авария на теплосетях в Экибастузе произошла 27 ноября, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП.
30.12.2022, 20:34 135651
В Алматинской области подростки стреляли друг в друга петардами
Есть ли пострадавшие в результате опасной забавы, не сообщается
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Конаев. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Талгаре подростки стреляли друг в друга петардами, сообщает kris_p_talgar.
Есть ли пострадавшие в результате опасной забавы, не сообщается.
Ранее пресс-служба МЧС РК опубликовала подборку роликов, в которых наглядно демонстрируется, что может произойти, если запускать фейерверки без соблюдения техники безопасности.
В Казахстане проходит оперативно-профилактические мероприятия "Пиротехника". Сотрудники МЧС и полицейские проводят рейдовые мероприятия по местам реализации пиротехнических изделии. Уже изъяты сотни килограммов небезопасной пиротехники.
Напомним, многочисленные эксперты различных направлений указывают на очевидные причины для полного запрета использования в населенных пункта и природных зонах фейерверков, петард и прочей пиротехники.
30.12.2022, 14:42 137351
Более 600 домов остались без газа из-за ДТП в Шымкенте
С водителя автомобиля будет взыскан в судебном порядке материальный ущерб
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте из-за ДТП без газоснабжения остались 612 абонентов частного сектора и одно промышленное предприятие.
30 декабря примерно в 5.30 утра в микрорайоне Курсай водитель Opel Vectra, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на газопровод высокого давления. В результате ДТП без газоснабжения остались 612 абонентов частного сектора и одно промышленное предприятие", - сообщает Polisia.kz.
В отношении виновника ДТП полицейскими составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повреждение транспортных средств или иного имущества". Собранные материалы будут направлены в специализированный суд.
С водителя будет взыскан в судебном порядке материальный ущерб, нанесенный газовой компании.
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