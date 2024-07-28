Подозреваемого в подготовке теракта в одной из стран СНГ задержали в Кыргызстане

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Вашингтон. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент США Джо Байден объявил, что прекращает борьбу за переизбрание и намерен сосредоточиться на том, чтобы исполнять свои обязанности до конца срока. Он заявил, что решение принято в интересах страны и Демократической партии, сообщает - Президент США Джо Байден объявил, что прекращает борьбу за переизбрание и намерен сосредоточиться на том, чтобы исполнять свои обязанности до конца срока. Он заявил, что решение принято в интересах страны и Демократической партии, сообщает РБК





Байден предложил выдвинуть 59-летнюю вице-президента Камалу Харрис кандидатом в президенты от демократов. Харрис приняла предложение. Она заявила о намерении получить номинацию на пост президента от Демократической партии, ее первое публичное заявление после отказа президента Джо Байдена от выдвижения распространил их общий штаб, передает CNN.





Она пообещала "сделать все, что в моих силах", чтобы объединить Демократическую партию и страну и победить республиканского кандидата Дональда Трампа. Харрис поблагодарила Байдена за его деятельность и назвала честью возможность работать вместе. До выборов осталось 107 дней, напомнила вице-президент, а потому у партии для консолидации осталось очень мало времени.





Выход Байдена из президентской гонки во время предвыборной кампании - первый подобный случай в стране за десятилетия. В 1968 году аналогичное решение принял 36-й президент США Линдон Джонсон.





Решение Байдена прекратить кампанию было принято после недель давления на 81-летнего главу государства со стороны однопартийцев. Оно усилилось после его неудачного выступления на дебатах с Трампом в конце июня, в ходе которых Байден выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли, а также нескольких оговорок президента: на саммите НАТО он случайно представил украинского лидера Владимира Зеленского как президента России Владимира Путина, а позднее вместо Камалы Харрис назвал фамилию Трампа.





Несмотря на призывы, Байден заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок. 17 июля он допустил, что мог бы "пересмотреть" свое решение в случае проблем со здоровьем, которые не позволят ему исполнять обязанности. Через несколько часов Белый дом объявил, что президент сдал положительный тест на COVID-19, самоизолируется в своем доме в Дэлавере и будет выполнять все свои обязанности в полном объеме.





По данным Politico, еще в субботу, 20 июля, Байден собирался продолжать участвовать в выборах, но днем в воскресенье передумал. Решение стало неожиданным как для многих чиновников в Белом доме, так и для сотрудников предвыборного штаба, передает CNN.





Выдвижение нового кандидата, скорее всего, произойдет на национальной конвенции Демократической партии, которая состоится с 19 по 22 августа 2024 года в Чикаго. Согласно регламенту, заявки на выдвижение должны быть поданы в письменном виде и заверены самими претендентами на выдвижение в президенты. Им необходимо заручиться поддержкой не менее чем 300 делегатов, которые могут оставить свою подпись под подобной петицией лишь единожды. Претендентам на президентский пост придется убеждать около 4,7 тыс. партийных делегатов отдать свой голос именно за них. Кроме того, каждому политику предоставят по 20 минут на выступления сторонников на самой конвенции. Для утверждения нового кандидата может понадобиться несколько раундов голосования: оно будет проходить в алфавитном порядке - штат за штатом.