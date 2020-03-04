Между Казахстаном и Кыргызстаном обнаружена подземная магистраль для незаконной перекачки ГСМ

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Пограничники обнаружили незаконную подземную магистраль для перекачки ГСМ через границу Казахстана и Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

В ходе выполнения задач по охране государственной границы казахстанскими пограничниками совместно с кыргызскими коллегами были обнаружены два пластиковых шланга, проложенных под землей на приграничной территории Жамбылской области в направлении казахстанско-кыргызской границы. В одном из шлангов находилась прозрачная жидкость с запахом бензина. По предварительным данным, находка, возможно, представляет собой хорошо замаскированную подземную магистраль для незаконной перекачки ГСМ через границу", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

Ведомство проинформировало о находке взаимодействующие органы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

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