Между Казахстаном и Кыргызстаном обнаружена подземная магистраль для незаконной перекачки ГСМ

В ходе выполнения задач по охране государственной границы казахстанскими пограничниками совместно с кыргызскими коллегами были обнаружены два пластиковых шланга, проложенных под землей на приграничной территории Жамбылской области в направлении казахстанско-кыргызской границы. В одном из шлангов находилась прозрачная жидкость с запахом бензина. По предварительным данным, находка, возможно, представляет собой хорошо замаскированную подземную магистраль для незаконной перекачки ГСМ через границу", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.
Ведомство проинформировало о находке взаимодействующие органы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Подобный трубопровод для перекачки ГСМ из Казахстана в Кыргызстан был обнаружен в сентябре 2019 года.
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