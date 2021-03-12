МИД запустил Telegram-бот для защиты прав и интересов казахстанцев за рубежом

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - Для защиты законных прав и интересов граждан Казахстана за рубежом Министерство иностранных дел РК разработало и запустило Telegram-бот "Консул-Комек", передает Kazakhstan Today.

Основной задачей Telegram-бота является предоставление и разъяснение информации о процедуре получения государственных услуг в казахстанских посольствах и консульствах.

К примеру, если гражданин не знает, как, находясь за рубежом, получить через дипломатическое представительство свидетельство о рождении ребенка, зарегистрировать брак или оформить казахстанский паспорт, то с помощью указанного бота можно получить соответствующую информацию о перечне документов для получения государственных услуг и сроках их оказания. Также бот позволяет заблаговременно забронировать посещение диппредставительства Казахстана для получения услуг. Для этого необходимо выбрать страну и город, в котором расположено ближайшее консульское учреждение, вписать свои контактные данные и выбрать дату и время. Затем заявителю подтвердят бронь или заявку, либо предложат другое свободное время посредством уведомления", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

В ведомстве считают, что бот позволит улучшить качество взаимодействия казахстанских консулов с гражданами и повысить их информированность о предоставляемых услугах.

Бот МИД Казахстана "Консул-Комек" в мессенджере Telegram доступен по ссылке @konsul_kaz_bot.

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