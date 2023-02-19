Михаила Козачкова перевели под домашний арест

Из-за очередной аварии на ТЭЦ ночью была остановлена работа трех котлоагрегатов из шести

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Экибастуз. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе ночью вновь произошла авария на ТЭЦ, работа трех из шести котлоагрегатов остановлена.





В ночь на 18 февраля в 4.55 часов на станции произошел обрыв заглушки на трубопроводе сетевой воды. Для локализации места повреждения трубопровода сетевой воды поочередно остановлены работающие котлоагрегаты № 12, 13, 15, сетевые насосы. Сразу же проведены работы по отсечению поврежденного участка и начаты ремонтные работы. Работа станции не была остановлена. В работе остались три энергетических котлоагрегата № 5, 6, 9 и энергетические насосы", - сообщает пресс-служба ТОО "Экибастузтеплоэнерго".





Аварию пообещали устранить до 16.00, после чего будет проведено заполнение остановленных котлоагрегатов и поэтапный ввод их в работу. К 24.00 станция планирует выйти на параметры теплоносителя в 60°С.





В компании обратились к жителям с просьбой не производить слив теплоносителя.





Между тем в соцсетях экибастузцы сообщают о том, что в домах ледяная вода и батареи, и требуют вновь ввести в городе режим ЧС.









Дополнено, 18.02.2023, 18.31





Повреждение трубопровода на ТЭЦ Экибастуза устранено.





В 16.30 повреждение на трубопроводе сетевой воды на ТЭЦ устранено, началось заполнение трубопровода. В ремонтных работах были задействованы 70 человек. После заполнения котлоагрегаты будут растоплены и введены в работу. Планируемое время выполнения данных работ - до 20.00. Таким образом, на станции будет обеспечена работа 6 котлоагрегатов (3 водогрейных и 3 энергетических)", - сообщили в пресс-службе компании.





Ориентировочно в 00.00 часов станция планирует выйти на параметры выдачи тепла 60/40°С.





В феврале на теплосетях Экибастуза зафиксировано 19 повреждений, в том числе 9 - на магистральных сетях, 10 - на внутриквартальных сетях. Собственнику ТЭЦ было поручено в двухдневный срок разработать дорожную карту по обеспечению необходимой паровой нагрузки, а также ускорить поставки материалов и оборудования для выполнения ремонтных работ.





Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. 7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.





Президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для стабилизации тепла в домах Экибастуза. Министр нацэкономики Куантыров сообщил, что с весны этого года планируется повышение тарифов на комуслуги. Набольшее повышение ожидается для жителей Экибастуза в связи с высоким износом сетей. Предполагается, что квитанции с новыми тарифами жители данных городов получат уже весной - в марте или апреле.



