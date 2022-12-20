Журналисты обратились к Токаеву в связи с задержанием Козачкова

Фото: facebook/Михаил Козачков

Ряд предъявленных Козачкову обвинений относится к сфере деятельности полиции и не входит в компетенцию Агентства по финансовому мониторингу

Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские журналисты написали открытое - Казахстанские журналисты написали открытое обращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву по поводу задержания Михаила Козачкова.





Задержание известного журналиста Михаила Козачкова - это вопиющий пример нарушения конституционных прав гражданина, самих фундаментальных основ законодательства нашей страны и международных обязательств, взятых на себя Казахстаном. Его публично, без суда, назвали виновным в ряде серьезных преступлений, нарушив тем самым статью 77 Конституции РК. Подробный обвинительный пресс-релиз был распространен практически сразу после задержания", - говорится в обращении.





Журналисты подчеркнули, что право Михаила Козачкова на защиту также было грубо нарушено: в течение нескольких часов он был фактически лишен гарантированного Конституцией права на юридическую помощь. Обыск в квартире Козачкова проходил без присутствия адвоката, которого сотрудники АФМ просто не пустили внутрь, даже когда он пытался войти с вызванными на место сотрудниками полиции. Адвокат также был лишен возможности на конфиденциальную беседу с подзащитным.





Кроме того, ряд предъявленных Козачкову обвинений относится к сфере деятельности полиции и не входит в компетенцию Агентства по финансовому мониторингу.





Этих фактов вполне достаточно, чтобы признать действия АФМ в отношении Михаила Козачкова незаконными и недопустимыми", - подчеркивается в открытом письме.





Незадолго до задержания журналист сообщил об угрозах, поступающих в его адрес и в адрес его детей, а также об активно распространяемой о нем клевете в соцсетях и мессенджерах.





Все это наводит на подозрения о заказном характере этого дела, связанном с журналистскими расследованиями, которые проводил и публиковал Михаил Козачков", - отмечают журналисты.





В письме подчеркивается, что все свои статьи Козачков писал, опираясь на документы и факты.





Есть серьезные основания сомневаться в справедливости и объективности расследования, поскольку действия правоохранительных органов практически саботируют обещанные вами политические реформы и построение справедливого Казахстана", - заявили авторы письма.





По их мнению, расследование и суд должны проходить в полном соответствии со всеми международными стандартам и обязательствами Казахстана по соблюдению права на справедливый судебный процесс.





Считаем, что Михаил Козачков должен быть немедленно освобожден, а виновные в допущенных нарушениях его прав - привлечены к ответственности. Просим Вас, как гаранта незыблемости Конституции и прав и свобод человека, положить конец незаконному преследованию журналиста-расследователя", - обратились журналисты к президенту.





Подписи под письмом поставили президент и учредитель международного фонда защиты свободы слова "Әділсөз" Карлыгаш Джаманкулова и Тамара Калеева, председатель правления Союза журналистов Сейтказы Матаев, директор Казахстанского международного бюро по правам человека Евгений Жовтис и другие известные журналисты и общественники.





Ранее сообщалось, что Агентство по финансовому мониторингу задержало известного журналиста Михаила Козачкова. Он подозревается в пособничестве ОПГ и распространении сведений, составляющих госсекреты.





Редакция газеты "Время", где работает журналист, опубликовала заявление по факту задержания своего сотрудника.





Дополнено 19.12.2022, 14.16





Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай на своей странице в Facebook прокомментировал задержание журналиста.





На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступило обращение ряда представителей медийного сообщества по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова. В связи с этим необходимо отметить, что данное резонансное дело должно рассматриваться исключительно в правовом поле в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан. Генеральная прокуратура обязана обеспечить надзор за законностью расследования и в установленном законодательством порядке дать необходимые разъяснения. Все законные права задержанного журналиста как гражданина Казахстана должны быть соблюдены в полном объеме", - написал Желдибай.