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Журналисты обратились к Токаеву в связи с задержанием Козачкова

19.12.2022, 14:16 34811
Журналисты обратились к Токаеву в связи с задержанием Козачкова
Фото: facebook/Михаил Козачков
Ряд предъявленных Козачкову обвинений относится к сфере деятельности полиции и не входит в компетенцию Агентства по финансовому мониторингу
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские журналисты написали открытое обращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву по поводу задержания Михаила Козачкова.

Задержание известного журналиста Михаила Козачкова - это вопиющий пример нарушения конституционных прав гражданина, самих фундаментальных основ законодательства нашей страны и международных обязательств, взятых на себя Казахстаном. Его публично, без суда, назвали виновным в ряде серьезных преступлений, нарушив тем самым статью 77 Конституции РК. Подробный обвинительный пресс-релиз был распространен практически сразу после задержания", - говорится в обращении.


Журналисты подчеркнули, что право Михаила Козачкова на защиту также было грубо нарушено: в течение нескольких часов он был фактически лишен гарантированного Конституцией права на юридическую помощь. Обыск в квартире Козачкова проходил без присутствия адвоката, которого сотрудники АФМ просто не пустили внутрь, даже когда он пытался войти с вызванными на место сотрудниками полиции. Адвокат также был лишен возможности на конфиденциальную беседу с подзащитным.

Кроме того, ряд предъявленных Козачкову обвинений относится к сфере деятельности полиции и не входит в компетенцию Агентства по финансовому мониторингу.

Этих фактов вполне достаточно, чтобы признать действия АФМ в отношении Михаила Козачкова незаконными и недопустимыми", - подчеркивается в открытом письме.


Незадолго до задержания журналист сообщил об угрозах, поступающих в его адрес и в адрес его детей, а также об активно распространяемой о нем клевете в соцсетях и мессенджерах.

Все это наводит на подозрения о заказном характере этого дела, связанном с журналистскими расследованиями, которые проводил и публиковал Михаил Козачков", - отмечают журналисты.


В письме подчеркивается, что все свои статьи Козачков писал, опираясь на документы и факты.

Есть серьезные основания сомневаться в справедливости и объективности расследования, поскольку действия правоохранительных органов практически саботируют обещанные вами политические реформы и построение справедливого Казахстана", - заявили авторы письма.


По их мнению, расследование и суд должны проходить в полном соответствии со всеми международными стандартам и обязательствами Казахстана по соблюдению права на справедливый судебный процесс.

Считаем, что Михаил Козачков должен быть немедленно освобожден, а виновные в допущенных нарушениях его прав - привлечены к ответственности. Просим Вас, как гаранта незыблемости Конституции и прав и свобод человека, положить конец незаконному преследованию журналиста-расследователя", - обратились журналисты к президенту.


Подписи под письмом поставили президент и учредитель международного фонда защиты свободы слова "Әділсөз" Карлыгаш Джаманкулова и Тамара Калеева, председатель правления Союза журналистов Сейтказы Матаев, директор Казахстанского международного бюро по правам человека Евгений Жовтис и другие известные журналисты и общественники.

Ранее сообщалось, что Агентство по финансовому мониторингу задержало известного журналиста Михаила Козачкова. Он подозревается в пособничестве ОПГ и распространении сведений, составляющих госсекреты.

Редакция газеты "Время", где работает журналист, опубликовала заявление по факту задержания своего сотрудника.

Дополнено 19.12.2022, 14.16

Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай на своей странице в Facebook прокомментировал задержание журналиста.

На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступило обращение ряда представителей медийного сообщества по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова. В связи с этим необходимо отметить, что данное резонансное дело должно рассматриваться исключительно в правовом поле в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан. Генеральная прокуратура обязана обеспечить надзор за законностью расследования и в установленном законодательством порядке дать необходимые разъяснения. Все законные права задержанного журналиста как гражданина Казахстана должны быть соблюдены в полном объеме", - написал Желдибай.

 

новости по теме

Родители пострадавших в ДТП в Актюбинской области детей рассказали подробности происшествия

20.12.2022, 08:14 6126
Родители пострадавших в ДТП в Актюбинской области детей рассказали подробности происшествия
Фото: Polisia.kz
Им обещали, что ребят будут перевозить на двух машинах
Актобе. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Родители юных спортсменов из Актюбинской области, которые попали в страшную аварию, рассказали подробности.  

По данным телеканала КТК, маленьких волейболистов впервые за 10 лет отправили на областные соревнования за чужой счет. Взрослым обещали, что ребят будут перевозить на двух машинах. Только после того, как произошло ДТП, родные узнали правду. На самом деле команда поехала на перегруженной машине, за рулем которой сидел уставший замдиректора районной ДЮСШ.

Родители отправили сыновей на соревнования, даже не предполагая, в каких условиях их повезут. О том, что по дороге случилась беда, взрослым сообщат сами дети. Спустя три часа после аварии. Родным позвонят те, кто пострадал меньше всех.

Все руководство виновато, начиная с акимов. Все же знали, что будут ехать из районов. Почему без сопровождения отправили?! Это же не скот. Девять детей в одну машину закинули! А до этого ведь обещали, что на двух авто повезут. 16-го должны были выехать, а транспорт только 17-го числа нашли. Со скоростью 140 он ехал", - рассказала мать одного из пострадавших Бибинур Карибаева.


Эта трагедия обнажила массу многолетних проблем, с которыми сталкиваются юные спортсмены. Целая команда поехала на областные соревнования на частной машине. Иномарка принадлежала 32-летнему замдиректора районной ДЮСШ. Детей также сопровождал 21-летний тренер.

Вместо того чтобы перевозить школьников на автобусе, как этого требуют нормы, мальчики и двое взрослых оказались в семиместном транспорте. Ко всему выяснилось: водитель по дороге заснул, и теперь он главный подозреваемый.

Водитель грубо нарушил пункты 10, 1, 22, 8 ПДД, то есть должен был двигаться со скоростью, обеспеченной ПДД, учитывать дорожно-метеорологические условия. При этом превысил количество посадочных мест в салоне. Освидетельствование показало, что он выпившим не был. Находился в утомленном состоянии - заснул. Был в утомительном состоянии", - рассказал заместитель начальника ДП Актюбинской области Галым Байжанов.



Такая халатность стоила одному ребенку жизни. Мальчик погиб на месте ДТП. Между жизнью и смертью сейчас и тренер. Еще двое семиклассников перенесли трепанацию черепа и сейчас находятся в искусственной коме. Врачи даже не берутся делать прогнозов.

Двое детей находятся на искусственной вентиляции легких. Отмечается положительная неврологическая симптоматика, но, учитывая тяжесть травмы головы, мы в течение 4-5 дней должны продержать их на медикаментозном сне. Сами понимаете, нужен покой для головного мозга", - рассказал руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев.


Между тем глава облспорта оправдывается: он и не знал, на чем добирались дети. Только после трагедии выяснил, что, оказывается, директор районной ДЮСШ не попросил автобус и полицейское сопровождение.

За доставку отвечает директор. Есть три способа доставки. Это ж/д, рейсовый автобус. И если данный вид не подходит для доставки, то нанимается частный транспорт. По данным соревнованиям у нас формируется бюджет, это непосредственно директор школы согласовывает со старшим тренером. На питание - 2 МРП, проживание - от 5 до 7 тысяч", - сказал руководитель управления физкультуры и спорта Актюбинской области Евгений Гончаров.


В Актюбинской области работают 38 детско-юношеских спортивных школ. Но, оказалось, только пять районов имеют свои автобусы для перевозки спортсменов. Все остальные добираются на соревнования как придется. В полиции завели дело по факту халатности. Степень вины руководства ДЮСШ и чиновников облспорта еще предстоит выяснить.

К слову, сам кубок по волейболу, куда ехали дети, в назначенный день отменили.
 

Маслихат Алматы утвердил ставки туристского взноса для иностранцев

19.12.2022, 15:32 32466
Новый сбор введут в действие с 2023 года
Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Маслихат Алматы утвердил ставки туристского взноса для иностранцев, которые будут введены со следующего года. Соответствующий проект решения маслихата опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 30 декабря 2022 года.

По новым правилам взнос будет начисляться в зависимости от увеличения количества иностранных туристов по сравнению с предыдущим годом. Будут применяться следующие ставки взносов:

  • до 5% - в размере 1 процента от стоимости пребывания;
  • от 5 до 10% - в размере 2 процентов от стоимости пребывания;
  • от 10 до 15% - в размере 3 процентов от стоимости пребывания;
  • от 15 до 20% - в размере 4 процентов от стоимости пребывания;
  • от 20% и выше - в размере 5 процентов от стоимости пребывания.

По данным Бюро национальной статистики, во втором квартале 2021 года в Алматы количество обслуженных посетителей по въездному туризму составило 54 тысячи 238 человек. В аналогичном периоде 2022 года Алматы принял 151 тысячу 467 туристов. Разница составила 97 229 человек, или 179,2%.
 

Редакция газеты "Время" сделала заявление в связи с задержанием журналиста Михаила Козачкова

19.12.2022, 08:26 42631
Редакция газеты "Время" сделала заявление в связи с задержанием журналиста Михаила Козачкова
Фото: газета Время
Журналист задержан и доставлен для дачи показаний в департамент экономических расследований
Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция газеты "Время" на своем сайте опубликовала заявление по факту задержания Михаила Козачкова.

Судя по официальной информации по факту задержания нашего коллеги журналиста-расследователя Михаила Козачкова, распространенной Агентством финансового мониторинга, пока можно сделать только один вывод - специальный корреспондент газеты "Время" задержан в отместку за ряд разоблачительных публикаций как в нашем СМИ, так и в его личном телеграм-канале Kozachkov offside", - говорится в заявлении.


Отмечается, что Михаил много писал материалов о коррупции в системе госуправления и силовых структурах.

В последние дни в его публикациях была подвергнута критике работа бывшего председателя Верховного суда, кадровая политика Генеральной прокуратуры, многочисленные подставы следователями финмониторинга. Но уголовные дела почему-то заведены не по этим публикациям, а по другим, в которых, как говорится в тексте официального заявления АФМ, "журналист грубо нарушал требования Закона "О средствах массовой информации", поскольку в отдельных случаях распространял заведомо ложные сведения, а также данные, относящиеся к банковской, семейной и иной охраняемой законом тайне". Но за это ни в старом, ни в Новом Казахстане еще ни одного журналиста не задерживали! При этом Михаила уже обвинили (!) без суда, следовательно - голословно, бездоказательно в получении 52 миллионов тенге "за пособничество ОПГ" и разглашении неких госсекретов", - сообщают в редакции.


Его коллег, да и абсолютное большинство читателей доказательства, объявленные следствием, не убедили. Статьи, на которые ссылается АФМ, подготовлены по материалам проверок прокуратуры и полиции. Михаил никогда не предлагал к публикации неподтвержденную информацию, которую перед печатью скрупулезно проверяет еще и редакционная юридическая служба. Иначе бы редакцию давно разорили судебными исками "герои" расследований Михаила. Никаких госсекретов в них не содержится. Если бы государственные секреты содержались бы в каких-то других публикациях Михаила, то правоохранительные органы давно бы потребовали их удалить с сайта. Не могут же они потворствовать дальнейшему распространению госсекретов? Но с подобными ходатайствами ни одна спецслужба в редакцию не обращалась", - говорится в заявлении.


Кроме того, в редакции газеты "Время" отметили, что статьи про упомянутого в заявлении ресторатора Абдыгаппарова "касались конкретного судебного процесса, по которому уже состоялся приговор суда и Абдыгаппаров признан судом преступником". "Признан судом, а не Козачковым!" - уточнили в издании.

Сообщается, что редакция направила своих представителей для оказания Михаилу квалифицированной юридической помощи. На этот момент достоверно известно, что Козачков задержан и доставлен для дачи показаний в департамент экономических расследований по Алматы. В его доме проводился обыск. При этом ни адвокат Михаила, ни защитник его жены не допущены к следственным действиям, которые проводились в его квартире, отметили в редакции.

Редакция, как и многие коллеги Михаила из других изданий, будет всеми возможными способами добиваться освобождения журналиста, в отношении которого начались репрессии за его профессиональную деятельность. Ни для кого не секрет, что публикации Михаила были занозой в пятой точке многих высокопоставленных чиновников и силовиков, которые, видимо, и решили таким образом заткнуть Козачкова надолго. Но вряд ли у них это получится. Хотя они очень стремятся", - говорится в заявлении.


По данным издания, в воскресенье в 21.20 Михаила Козачкова доставили в изолятор временного содержания. Санкции на арест пока нет.

Напомним, вчера Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании известного журналиста Михаила Козачкова.
 

Агентством по финансовому мониторингу задержан известный журналист

18.12.2022, 18:33 58721
Агентством по финансовому мониторингу задержан известный журналист
Фото: facebook.com/afm.rk
Он подозревается в пособничестве ОПГ и распространении сведений, составляющих госсекреты
Алматы. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финансовому мониторингу задержан известный журналист Михаил Козачков. Он подозревается в пособничестве организованной преступной группе в совершении рейдерских захватов, сообщили в АФМ.

Он подозревается в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов. Коспаев и его сообщники отлично понимали, что отъем компаний у известных предпринимателей вызовет негативный общественный резонанс, и это могло сорвать их преступные замыслы. Именно поэтому Коспаев воспользовался услугами Козачкова с целью совершения информационных атак на жертв рейдерских захватов. В свою очередь Козачков для оказания содействия ОПГ за щедрое вознаграждение привлек своего друга Жансейтова Бурхана, имевшего многолетний опыт работы в правоохранительных органах. Последний за счет своих связей собирал для нужд ОПГ компрометирующую информацию, в том числе для последующего опубликования", - сообщили в АФМ.


По данным агентства, "Жансейтов также помогал Козачкову модерировать его телеграмм-канал, а именно создавал общественное мнение путем размещения совместно с другими участниками ОПГ комментариев к публикациям журналиста. При этом неугодные комментарии и пользователи удалялись".

На сегодня следствием доказано, что Жансейтов и Козачков за выполнение отведенной им роли получили от активных членов ОПГ 52 млн тенге. Будучи посвященным в преступные планы по рейдерскому захвату доли в проекте "Есентай сити", принадлежащей престарелой Джунусбековой, Козачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих ее сына - Абдыгаппарова. При этом журналист грубо нарушал требования закона "О средствах массовой информации", поскольку в отдельных случаях распространял заведомо ложные сведения, а также данные, относящиеся к банковской, семейной и иной охраняемой законом тайне", - говорится в сообщении.


Отмечается, что "в апреле текущего года к общественности обратился предприниматель Абдуллаев о рейдерском захвате завода по производству стекольной тары со стороны члена ОПГ Коспаева - Шалина Руслана, который попытался отстранить законного собственника от управления".

По уже наработанной схеме, действуя в интересах ОПГ, Козачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих владельца завода в глазах общественности. При этом распространялись заведомо ложные сведения об отравлении жителей Алматинской области алкогольной продукцией и якобы причастности потерпевшего предпринимателя к умышленному убийству", - информирует АФМ.


В начале июля 2022 года членам ОПГ через свои источники в правоохранительных органах стало известно, что органами по финансовому мониторингу проводятся следственные и оперативные мероприятия по изобличению их преступной деятельности.

Опасаясь привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления, члены ОПГ Танашев, Шалин, Коспаев Айдос с участием Козачкова и Жансейтова при координации Коспаева Елдоса разработали план по дискредитации органа расследования и воспрепятствованию его работе. 12 июля текущего года в Алматы Жансейтов заблокировал машину с оперативными сотрудниками, осуществлявшими наблюдение за активным членом ОПГ - Коспаевым Айдосом. По заранее отработанному сценарию к месту происшествия прибыли адвокаты и Козачков, которые начали распространять общественности заведомо ложные сведения о якобы разоблаченной слежке за защитниками. Хотя с использованием биллинга и камер наблюдения достоверно установлено, что оперативная машина вообще не пересекалась по маршруту следования с адвокатами ни в этот, ни в предыдущие несколько дней. Козачков не только освещал ситуацию с искажением фактических данных в интересах ОПГ, но координировал их действия на месте и позволил скрыться Коспаеву Айдосу от наблюдения. В результате чего последний объявлен в розыск", - отмечает АФМ.


По информации Агентства по финмониторингу, "чувствуя вседозволенность и открыто попирая закон, Жансейтов совершил хулиганские действия и умышленно нанес телесные повреждения сотруднику правоохранительного органа".

Помимо этого, в отношении Козачкова и других лиц расследуется уголовное дело по фактам незаконного собирания и распространения сведений, составляющих государственные секреты. В настоящее время следствие продолжается, проверяется причастность членов ОПГ Коспаева к совершению других преступлений", - заключили в АФМ.


 

В Туркестанской области полковник полиции лишился должности после скандального видео

18.12.2022, 14:15 67716
На кадрах мужчина применяет физическую силу к сотрудникам
Туркестан. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - От занимаемой должности освобожден заместитель начальника Казыгуртского РОП, сообщает пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.

Окончена служебная проверка, назначенная в отношении заместителя начальника Казыгуртского РОП. Полковника полиции сняли на видео в нелицеприятном виде. На кадрах мужчина, в котором авторы видео узнали замначальника РОП, применяет физическую силу к сотрудникам в форме. Как сообщил автор видео, таким способом полковник "выбивает" деньги. К тому же, по словам сотрудников, один из начальников на работе появляется не только в спортивной форме, но и в шортах и в майке, сообщает vera.kz.

На заседании дисциплинарной комиссии департамента полиции Туркестанской области рассмотрели ответственность сотрудника.

По итогам комиссии заместитель начальника на указанной видеозаписи освобожден от должности. Продолжается комплексная работа по укреплению служебной дисциплины и законности и противодействию коррупции среди личного состава", - сообщили в пресс-службе департаменте.


Кроме того, по данному факту проводится досудебное расследование по статье 362 УК РК "Превышение власти и должностных полномочий".


 

В "Экибастузтеплоэнерго" ответили на жалобы горожан на низкую температуру в домах

18.12.2022, 13:17 69111
В "Экибастузтеплоэнерго" ответили на жалобы горожан на низкую температуру в домах
Фото: instagram / ete_ekb
Для стабилизации теплоснабжения необходима безостановочная работа оборудования ТЭЦ
Экибастуз. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ТОО "Экибастузтеплоэнерго" ответили на жалобы горожан на низкую температуру в домах.

В связи с участившимися жалобами потребителей тепловой энергии на недогрев ТОО "Экибастузтеплоэнерго" сообщает, что причиной этого является регулировка оборудования станции вследствие попавших с теплоносителя фрагментов металлической стружки, ржавчины и окалины после проведения масштабных работ по замене магистральных, внутриквартальных и внутридомовых трубопроводов в период с 27 ноября", - говорится в сообщении.


Отмечается, что в связи с тем, что на трубах котлоагрегатов образуются свищи и происходит останов, это приводит к разрегулировке теплоснабжения города.

Это является основной причиной того, что температура воздуха в домах некоторых экибастузцев до сих пор не достигла нормы. Для запуска резервных котлоагрегатов и стабилизации теплоснабжения необходима безостановочная работа оборудования ТЭЦ, налаживание которой требует времени. В ближайшее время параметры теплоносителя позволят доводить тепло в необходимом объеме до домов потребителей", - подчеркнули на предприятии.


Аким региона Асайын Байхан вчера заслушал отчеты о завершении работ на сетях тепло- и водоснабжения Экибастуза, а также о ходе ремонта в пострадавших квартирах горожан. Он поручил бригадам, приводящим в порядок жилье, не сбавлять темп, но при этом упор сделать на качество.

Сам объеду первые же полностью восстановленные квартиры и проверю, насколько довольны люди ремонтом. Никаких замечаний и нареканий быть не должно - такова моя установка ответственным лицам. В очередной раз призвал городские власти и коммунальные службы чутко реагировать на любые сигналы населения, оперативно идти на контакт, выслушивать, разъяснять, исправлять. Отзывы экибастузцев сейчас - главный критерий оценки работы местных исполнительных органов", - подчеркнул аким.


Как сообщалось ранее, система отопления Экибастуза большей частью уже отбалансирована, однако жалобы на недостаточно комфортную температуру еще поступают. По данным акимата, аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях к 15 декабря полностью завершены.

Напомним, крупная авария на теплосетях в Экибастузе произошла 27 ноября, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.

Позже первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика. В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией. Это отказ всей системы, который был делом времени.

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства раскритиковал госорганы и собственников энергообъектов за ненадлежащую работу по подготовке к отопительному сезону.
 

Стало известно, когда в Астане зажгут главную елку страны

17.12.2022, 17:14 94706
Стало известно, когда в Астане зажгут главную елку страны
Фото: Depositphotos
Официальное открытие фестиваля состоится на площади у выставочного центра EXPO
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 19 по 25 декабря в столице будет проходить масштабный зимний фестиваль Astana Muz Fest 2022, сообщает официальный сайт городского акимата.

Официальное открытие фестиваля состоится на площади у выставочного центра EXPO 19 декабря в 18.00. На мероприятии зажгут главную елку страны, продолжат вечер выступления казахстанских артистов, хора, Деда Мороза и Снегурочки и т.д. Гостям и жителям Астаны будет представлено сказочное ледовое шоу "Ночь чудес".

Также на открытии фестиваля пройдет награждение победителей конкурса ледяных скульптур на тему "Сказки народов мира". Скульптуры с подсветкой начнут возводить за три дня до начала фестиваля. Участие в соревнованиях примут скульпторы из Казахстана и стран ближнего зарубежья.

В этот же день свою работу начнет зимний городок: каток, горки, аттракционы (зимняя карусель и зимний картинг), новогодняя ярмарка с продажей еды и сувениров, аниматоры для детей.

Напомним, в прошлом году высота елки была 25 метров.



 

ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Пострадавшие дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают жить с родителями

17.12.2022, 10:31 120276
ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Пострадавшие дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают жить с родителями
Фото: instagram/poiskoviki_pavlodara_vita

Органами опеки и попечительства на систематической основе осуществляется посещение семьи по месту жительства

Экибастуз. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Доведенные до истощения дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают оставаться в своей семье.

Отмечается положительная динамика: все дети набрали вес, улучшился интеллект, увеличился словарный запас, все дети стали самостоятельно передвигаться", - сообщил помощник уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан Александр Ляхов со ссылкой на Министерство просвещения.


Семья живет в Экибастузе. Органами опеки и попечительства на систематической основе осуществляется посещение семьи по месту жительства.

Также дети еженедельно наблюдаются медицинскими работниками территориальной поликлиники, сообщили в ведомстве.

Между тем психолог, гештальт-консультант Ольга Третьякова рассказала, какое влияние на детскую психику может оказать жизнь в подобных условиях.

Четверо детей - разного возраста, и для каждого возраста последствия для дальнейшего психического развития будут разные. Чем старше ребенок, тем последствия будут хуже", - заявила психолог.


Она подчеркнула, что человеческая психика нуждается в "психологической пище".

Точно так же, как тела детей искалечены (…) потому что им не хватало питания. Примерно подобное происходит с детской психикой, только ей не хватало психического питания: заботы, развивающих моментов, игрушек, социальных контактов. В этом смысле, безусловно, последствия для детей есть", - пояснила Ольга Третьякова.


Она также предположила, что "скорее всего, в данном случае наблюдаются определенные отставания психологического развития в области социализации".

Для детской психики это, безусловно, был стресс. И стресс связан с тем, что базовые потребности детей - физические и психические были не удовлетворены, а означает это, что тело и психика не получали достаточно ресурсов для питания и поэтому развивались, конечно же, медленнее, хуже", - добавила Ольга Третьякова.


Психолог также отметила, что темпы психологического восстановления детей будут зависеть от того, как дальше с этими детьми будут заниматься специалисты.

Напомним, об ужасающей истории многодетной семьи из Экибастуза рассказали волонтеры поискового отряда Vita. В неухоженной квартире находились четверо детей - 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения.

У всех позднее диагностировали различные заболевания, никто из детей не был в состоянии ходить. Дети не ели три дня, так как в доме не было еды. Одежды и обуви в необходимом количестве у детей не было. Они не были прикреплены ни к какому медучреждению, не обращались и не показывались врачам.

По данным СМИ, многодетная семья переехала в город Экибастуз три года назад из села. Жили в съемной квартире на случайные заработки отца и пособие по многодетности, которое получала мать малышей.

После данного случая ряд сотрудников органов полиции, акиматов и учреждений здравоохранения понесли дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения.

Стоит отметить, что родители отделались денежным штрафом. Суд рассматривал два дела в отношении матери и отца малышей по части 1 статьи 127 КоАП РК. В качестве наказания по данной статье предусмотрен штраф 10 МРП, но с учетом их материального положения сумму штрафа снизили на 30%. Семью взяли на контроль и учет.
 

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