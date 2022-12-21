Генпрокуратура РК прокомментировала задержание журналиста Михаила Козачкова

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Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с поручением главы государства органы прокуратуры приступили к проверке доводов, изложенных в обращении ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
Как известно, 18 декабря 2022 года Козачков М.В. задержан сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области. При этом органом досудебного расследования Козачков М.В. подозревается в участии в данной организованной группе (часть 2 статьи 262 УК РК), рейдерстве (часть 3 статьи 249 УК РК), незаконном собирании и распространении государственных секретов (часть 3 статьи 185 УК РК). В связи с этим в тот же день в квартире, где проживает Козачков М.В., с санкции следственного судьи проведен обыск в присутствии его супруги, понятых и с применением видеозаписи", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Сообщается, что "с учетом имевшегося резонанса Агентством по финансовому мониторингу также 18 декабря 2022 года незамедлительно доведены до сведения общественности обстоятельства, послужившие основанием для указанных выше процессуальных действий".
В настоящее время досудебное расследование по делу продолжается; надзор за расследованием находится на контроле органов прокуратуры. При этом особое внимание будет уделено сообщениям о нарушении при оглашении обстоятельств дела, касающихся Козачкова М.В., принципа презумпции невиновности и признаках воспрепятствования адвокатам, обеспечивающим его защиту, в своевременном доступе к упомянутому выше следственному действию", - говорится в сообщении.
Результаты рассмотрения обращения будут доведены до сведения общественности сразу по завершении проверки, добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, журналисты обратились к президенту РК в связи с задержанием Козачкова.
Редакция газеты "Время" сделала заявление в связи с задержанием журналиста.