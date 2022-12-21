Генпрокуратура РК прокомментировала задержание журналиста Михаила Козачкова

Сегодня более 50 активных казахстанцев получили партийные билеты

Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня во всех региональных филиалах AMANAT прошли торжественные церемонии вступления в партию новых членов. В столице в центральном аппарате более 50 активных казахстанцев, представляющие рабочие специальности, сферы культуры, спорта, здравоохранения, образования, СМИ, МСБ и другие, получили партийные билеты от председателя AMANAT.





В ходе встречи Ерлан Кошанов подчеркнул, что партия AMANAT в новых реалиях сохранила свое политическое лидерство, объединяя более 800 тысяч казахстанцев в своих рядах.





Уверен, что каждый из вступивших сегодня в ряды партии принял это решение не только умом, но и сердцем. Быть членом партии AMANAT - это и доверие, и большая ответственность. У нас общие цели и интересы - сохранение стабильности в стране, укрепление нашей независимости, консолидация нации. Мы должны объединить общественность вокруг реформ главы государства и обеспечить вовлечение в их реализацию широких слоев населения", - сказал Ерлан Кошанов.









Председатель AMANAT также отметил, что в этом году партия провела масштабную модернизацию. Была утверждена новая политическая платформа организации, в которой четко указано, что главным богатством для AMANAT является человек. Реализуется ряд партийных проектов и инициатив, направленных на формирование активной гражданской позиции, обеспечение социальной справедливости, создание равных возможностей для всех граждан, продвижение идеи созидательного труда и др.





Сегодня в ряды партии вступил Сабит Шонтакбаев, который в мае этого года спас 3-летнего ребенка от падения из окна, а также Мухамед Кансеит, который в июле вытащил государственный герб и флаг из горящего здания.





Кроме того, в числе вступивших в AMANAT волонтер Ариана Белобжицкая, солистка театра неслышащих танцоров Sensitive Айнур Саинова, певец Канат Умбетов, металлург Никита Екель, заместитель председателя правления КазГЮУ Айнур Карбозова, продюсер Айсауле Абилда, певица Каракат Абильдина и музыкальный продюсер Кыдырали Болманов, журналисты Дархан Абдуахит, Мейрамгуль Мадали и другие.





Также сегодня в партию вступили хирург Олжас Жаналы, преподаватель Жадыра Шабден, актриса Дарига Бадыкова, общественный деятель Бибигуль Нурашева, глава крестьянского хозяйства Кайрат Коджахметов, актеры Болат Абдилманов и Дулыга Акмолда, директор Экспертного института европейского права и прав человека Марат Башимов, заместитель председателя комиссии "Жер аманаты", юрист Бакытжан Базарбек и другие.





Как отметил Кыдырали Болманов, для строительства Справедливого Казахстана должны объединиться все граждане страны.





У нас единая цель - чтобы наш небесно-голубой стяг всегда был на высоте, чтобы укреплялась наша Независимость. У нас одна Родина, общие ценности и культура. И чтобы развиваться дальше, мы должны использовать весь накопленный нами опыт и усердно работать во благо будущего нашей страны", - сказал он.





Своим мнением также поделилась директор благотворительного учреждения "Ана мен бала" Алия Сатпаева.





Я родом из небольшого села Елтай Алматинской области. Мы с мужем активно занимаемся волонтерством. И первой, кто поддержал нас, была партия AMANAT. Это многое значит для нас, благодаря партии мы оказываем помощь порядка сотне нуждающихся людей каждую неделю", - отметила она.





Стоит отметить, что в этот день во всех региональных филиалах AMANAT партбилеты получили более 1500 человек. Всего же с начала этого года более 29 тысяч казахстанцев вступили в партию.