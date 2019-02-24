Минсельхоз установил лимит на отстрел волков

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - Министерство сельского хозяйства Казахстана утвердило лимит по регулированию численности волка на территории Республики Казахстан на период с 1 января по 31 декабря 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Государственная услуга на регулирование численности волка выдается через портал электронного правительства egov.kz. Услуга оказывается бесплатно, сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет на своей странице в Facebook

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